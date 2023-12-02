Германия хочет уменьшить вклад в Европейский фонд мира для военной помощи Киеву

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Правительство Германии стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира для Украины. Об этом сообщает газета Telegraph.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе сохраняется надежда на согласование 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
Издание отмечает, что существует два пути предоставления военной помощи стране: либо путём финансовых взносов, либо в виде прямых поставок вооружения.
Германия выразила желание сократить вклад в фонд, ссылаясь на ранее оказанную Украине помощь.
При этом французское правительство обратилось к Европейскому фонду мира с требованием прекратить поставки вооружения из запасов стран-членов. Вместо этого страна предлагает отдать предпочтение совместным закупкам у европейских производителей вооружения.
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Издание отмечает, что существует два пути предоставления военной помощи стране: либо путём финансовых взносов, либо в виде прямых поставок вооружения.
При этом французское правительство обратилось к Европейскому фонду мира с требованием прекратить поставки вооружения из запасов стран-членов. Вместо этого страна предлагает отдать предпочтение совместным закупкам у европейских производителей вооружения.
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Анастасия Чинкова