В США раскрыли условия будущего мира на Украине

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu
Мир на Украине может быть достигнут, если Киев пойдет на территориальные уступки России, считает американский сенатор Дэвид Вэнс, слова которого приводит американское издание Politico.
«Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — цитирует Politico сенатора от штата Огайо.Как подчеркнул Вэнс, у США нет необходимого объема производственных мощностей для продолжения восточноевропейского конфликта в долгосрочной перспективе. Он также потребовал от западных политиков назвать конкретные сроки, в которые будет завершен конфликт на Украине.
Читайте также:
На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией
В США считают, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки с Россией
Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки
Артем Путинцев