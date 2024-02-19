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В США раскрыли условия будущего мира на Украине

Cенатор Вэнс считает, что мир на Украине возможен при условии уступок Киева
19 февраля 2024, 04:03
Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Мир на Украине может быть достигнут, если Киев пойдет на территориальные уступки России, считает американский сенатор Дэвид Вэнс, слова которого приводит американское издание Politico.
«Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — цитирует Politico сенатора от штата Огайо.

Как подчеркнул Вэнс, у США нет необходимого объема производственных мощностей для продолжения восточноевропейского конфликта в долгосрочной перспективе. Он также потребовал от западных политиков назвать конкретные сроки, в которые будет завершен конфликт на Украине.


Ряд украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом написало ранее агентство Bloomberg, проведя анализ опросов среди граждан Украины о ходе конфликта с РФ. В материале отмечается, что за год ситуация на фронте для Украины практически не изменилась. Поддержка, которую оказывают страны Запада, также не помогает, подытожили авторы публикации.

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#мир
#украина
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ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления
Генерал-полковник Рудской рассказал, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению
19 февраля 2024, 03:10

Фото: iStock/Olena_Z

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при поддержке стран Запада могут предпринять новую попытку контрнаступления в зоне СВО, заявил начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сообщил Рудской.

При этом группировки войск Вооружённых сил РФ постоянно улучшают свое положение на всей линии соприкосновения, отметил генерал-полковник: освобождён ряд населённых пунктов Украины, созданы условия для последующих активных действий.

Кроме того, генерал сообщил и о том, что объёмы производства вооружения и военной техники, снарядов и ракет выросли до уровня, достаточного для удовлетворения всех потребностей ВС РФ. Созданы и все необходимые запасы материальных средств и боеприпасов.

Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов также признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Он отметил, что на сегодняшний день на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация. Старые военные «учебники» НАТО по ведению боя не работают и их нужно отправить в архив.


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#всу
#минобороны рф
#контрнаступление
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В Генштабе рассказали, чем занимаются военные НАТО на Украине
Рудской: Военнослужащие НАТО на Украине под видом наёмников управляют ПВО и ОТРК
19 февраля 2024, 01:52

Фото: сайт Минобороны России

Военнослужащие НАТО под видом наёмников напрямую участвуют в боевых действиях на Украине, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, военные альянса, маскируясь под наёмников, управляют на Украине системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня (РСЗО), а также оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК).

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — заявил генерал-полковник.

Украина на фоне безвыходной ситуации на поле боя призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.

В начале 2022 года Киев заявлял, что на в рядах ВСУ воюют порядка 20 тысяч наемников из 52 стран. Согласно сообщению, сейчас украинские власти начали соблюдать секретность и не называют цифры наёмников, находящихся на поле поя, однако все же уточняют, что профиль боевиков изменился.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#наём
#нато
#военные
#минобороны рф
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В Раде выступили за возвращение ядерного оружия Украине
Депутат Рады Гончаренко хочет вернуть Украине ядерное оружие
18 февраля 2024, 22:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко считает, что стране необходимо вернуть ядерное оружие.
По его словам, Украине необходимо вернуть ядерное оружие.


«И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Оружие космического базирования, которое, по мнению властей США, создаёт Россия, может представлять устройство, работающее на ядерной энергии, а не ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что космическая угроза, которая якобы может поступить от России в космическом пространстве, является не ядерной боеголовкой, а мощным устройством, которое будет глушить спутники.

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#сша
#россия
#санкции
#оружие
#нато
#ракеты
#ядерное оружие
#рф
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В Часов Яре ВС РФ обрушили на позиции ВСУ полуторатонную термобарическую бомбу
18 февраля 2024, 20:21

Фото: istockphoto/Zeferli

Военно-космические силы России нанесли удар по базе ВСУ в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ-1500. Вес этого боеприпаса, как видно из названия, составляет полторы тонны.
Удар пришёлся по пункту временной дислокации украинских войск, расположенному на территории жилой застройки города, сообщает «Российская газета». Прикрываться мирными жителями — излюбленная тактика ВСУ со времён Мариуполя и Лисичанска. На этот раз российская разведка точно вычислила координаты противника, а авиация нанесла мощный удар.

Термобарические (объемно-детонирующие) боеприпасы одинаково эффективны как против укреплений, так и на открытой местности. В первом случае взрывчатый аэрозоль забирается в бункеры через воздуховоды и амбразуры, во втором — распространяется в виде облака непосредственно над целью.

Применение такого мощного оружия в Часов Яре может говорить о том, что этот город может стать следующим. Линия фронта подошла к нему вплотную, и российские лётчики всерьёз взялись за оборону противника, как это недавно было в Авдеевке.

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#авиация
#город
#боеприпасы
#всу
#удар
#разведка
#бомба
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Германия по завышенной цене передала Украине непригодные для боёв бронемашины
18 февраля 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Mr-Tigga

Немецкие бронетранспортёры (БТР) модели APC, которые ФРГ начала поставлять на Украину в октябре прошлого года, оказались совершенно непригодными для использования в боевых условиях. К тому же Берлин заплатил за машины для «киевских друзей» тройную цену.
По сообщению немецкого издания Bild, переданные Украине бронемашины имеют тонкую обшивку, особенно бортовую. У них нет противоминной и осколочной брони, защищающей от артиллерийского, миномётного и ракетного огня. Даже ручной гранатомёт становится для БТР АРС грозным оружием. Таким образом, тонкая броня защищает только от ручного стрелкового оружия, поэтому эти машины не могут приносить пользу на передовой в условиях постоянного плотного артиллерийского огня и пригодны только для использования в тылу, где их может заменить и простой грузовик.

К тому же, пишут аналитики издания, правительство Германии заплатило за хрупкие бронемашины тройную цену. Они производятся в разных странах мира немецким концерном FFG по американской лицензии. Из 48-ми машин, переданных Киеву, ни одна не была собрана на территории ФРГ. Немецкое правительство заплатило за каждый 10-тонный БТР по 600 тысяч долларов при их рыночной стоимости 200 тысяч, утверждают обозреватели Bild.

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#правительство
#фрг
#лицензии
#машины
#германия
#украина
#киев
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На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы
Депутат Рады Наталуха заявил о дефиците рабочей силы из-за мобилизации в ВСУ
18 февраля 2024, 19:17

Фото: istockphoto / alzay

Депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха сообщил, что у Украины катастрофический недостаток рабочей силы. Таким мнением он поделился в беседе с агентством Укринформ.
По его словам, дефицит возник из-за того, что многие работники были направлены в ВСУ или уехали из страны.

Он отметил, что Украины с таким положением с кадрами сталкивается впервые.

Замглавы киевской горадминистрации Петр Пантелеев 19 января говорил о нехватке сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в столице Украины из-за мобилизации.

Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещено покидать страну.

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#указ
#дефицит
#работники
#владимир зеленский
#всу
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Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского
18 февраля 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Министерство обороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства частей ВСУ из Авдеевки. Отмечается, что они были сняты ещё до того, как новый украинский главком Александр Сырский отдал приказ об отступлении из населённого пункта.
На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, можно увидеть, как разрозненные группы украинских военных пытаются спастись из Авдеевки бегством. Поскольку дороги находились под постоянным и прицельным огнём российской артиллерии, сделать это удалось немногим.

Приказ об отступлении из города новый главком ВСУ Александр Сырский отдал только через сутки после того, как были засняты эти кадры, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали Авдеевку, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.





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#дороги
#оружие
#боеприпасы
#кадры
#всу
#рф
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Брошенная сослуживцами на поле боя военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале
Сальдо: Брошенная сослуживцами раненая украинка лечится в российском госпитале
18 февраля 2024, 18:50

Фото: istockphoto/PeopleImages

Взятая в плен на левом берегу Днепра раненая украинская военнослужащая, которую сослуживцы на поле боя, продолжает лечение в российском госпитале. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Во время очередной неудачной высадки на левый берег Днепра части ВСУ попали под плотный артиллерийский огонь российских войск, напомнил глава региона в своём телеграм-канале. Украинцы в беспорядке отступили, а раненую сослуживицу просто-напросто бросили на поле боя. Девушка долго лежала одна посреди изрытого воронками поля. Затем она увидела пролетающий российский разведывательный беспилотник и подала сигнал рукой. Оператор БПЛА увидел это, передал своим товарищам, а те эвакуировали украинку с поля боя, чем не стали себя утруждать её «боевые товарищи».

Российские бойцы подоспели вовремя: ещё немного — и военнослужащая ВСУ просто истекла бы кровью. Наши солдаты оказали ей первую помощь, а затем отправили в тыл. Сейчас она продолжает проходить лечение в одном из российских военных госпиталей, заключил Владимир Сальдо.

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Глава европейской дипломатии Боррель перечислил условия победы в украинском конфликте
Боррель: Победу в конфликте на Украине принесут БПЛА и искусственный интеллект
18 февраля 2024, 17:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

Победу в боевых действиях на Украине обеспечат беспилотные летательные аппараты, а также эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что успех современной войны во многом определяется технологиями и скоростью их развития. Он рассказал о своём посещении завода по производству беспилотников в Киеве и подчеркнул важное значение использования БПЛА в условиях современных боевых действий.

Также Боррель отметил, что успех на поле боя может принести эффективное применение в системах вооружений искусственного интеллекта. В этой связи можно вспомнить недавнее выступление министра обороны Франции Себастьяна Лакорню. Глава французского оборонного ведомства рассказал, что в его стране ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта в систему управления огнём самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

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