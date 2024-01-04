Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российские дроны помогают военным выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard и другую военную технику стран Запада, становясь для последней большими ловушками. Об этом заявил в своей статье Сумантра Майтра, старший редактор американского журнала American Conservative.
По его словам, дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволяют захватывать в ловушку огромные груды бронетехники и уничтожать их.
Большие потери поставленной на Украину бронетехники нанесли удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.
К октябрю 2023 года украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.
Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Большие потери поставленной на Украину бронетехники нанесли удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.
Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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MWM: Российская ракета «Корнет» — убийца лучших западных танков
Артем Путинцев