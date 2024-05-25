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В США указали на частую демонстрацию нацистских символов у солдат ВСУ

MWM: нацистские символы у бойцов ВСУ всё чаще видны на кадрах с передовой
25 мая 2024, 16:38
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Нацистская символика на форме украинских военных и на технике ВСУ стала всё чаще появляться на кадрах из западных СМИ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что на видео с передовой, которые публикуют СМИ стран-участниц НАТО, нацистские знаки отличия стали встречаться гораздо чаще. При этом на Западе не обращают на это внимания.

Нередки и случаи, когда такие нашивки наблюдают на форме украинских военных, проходящих обучение на западных полигонах. По этой причине нескольких солдат ВСУ депортировали из Германии.



Помимо этого случая, использование запрещённой символики никак не пресекается Западом. Там считают, что подразделения ВСУ, следующие нацистской идеологии, имеют высокую боеспособность, а их взгляды не учитываются, поскольку на первом месте стоит победа над Россией.

Ранее в начале февраля этого года президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия превратилась в террористическую организацию.

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#всу
#военные
#нацизм
Появились кадры последствий ударов ВС РФ по Харькову
В Харькове произошёл взрыв, вспыхнул крупный пожар
25 мая 2024, 16:52

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Харькове крупный пожар, предположительно, вызванный попаданием российского снаряда. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
По одной из версий, пожар вспыхнул на складе одного из торговых центров города, где могли находиться боеприпасы для местной территориальной обороны.

По другой версии, в здание попала ракета украинской системы ПВО.


В настоящее время детали произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что взрыв также прогремел в Чернигове на севере Украины.

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Командир «Ахмата» Алаудинов вручил паспорт РФ военнопленному ВСУ
Алаудинов сообщил, что военнопленный ВСУ Ананьев получил гражданство России
25 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/JessAerons

Военнопленный ВСУ, который отказался возвращаться на Украину, получил гражданство России. Об этом сообщил заместитель главы Главного военно-политического ВС РФ Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что бывший украинский военный просил не включать его в список обмена пленными.

Алаудинов отметил, что сегодня Александр Ананьев, некогда воевавший на стороне ВСУ, не является пленным или врагом.

«Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом. Это гражданин Российской Федерации», — подписал публикацию командир спецназа «Ахмат».

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«Диснейленд работает хорошо»: как ВСУ снимают фейковые фильмы о своих победах
Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ снимают фейки о своих победах
25 мая 2024, 16:13

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Опорный пункт с муляжами тел военных в российской форме, а также фрагментами экипировки РФ, красками для имитации крови и другим реквизитом нашли бойцы спецназа «Ахмат». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова.
«Наши подразделения, продвигаясь в Серебрянском лесничестве (Кременский фронтовой участок,–прим. ред.), а конкретно группа «Аида» спецназа «Ахмат» зачистила определенный участок и взяла один из опорников»,– сказал Алаудинов.
Представитель Минобороны РФ добавил, что солдаты нашли кустарную студию, где снимались фейковые ролики, показывающие успехи ВСУ в боях с российскими военными. Таким образом, подчеркнул Алаудинов, боевики ВСУ снимают фальшивые ЦИПсОшные фильмы (ЦИПсО, Центр информационно-психологических операций Украины, – прим. ред.) об уничтожении российских войск. На самом же деле у неонацистов нет ни сил, ни духа, чтобы противостоять.

«Диснейленд у них работает очень хорошо. Единственная разница заключается в том, что Диснейленд работает хорошо, фильмы снимаются хорошо, но вот реально на передовой дела у них плохи, поэтому единственное, что я могу посоветовать всем тем, кто занимается съемками этих фильмов - принять свое решение и сдаться в плен», – заключил Алаудинов.
Российская спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины продолжается.

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В США назвали число заключённых, пополнивших ВСУ
NYT: Украина освободила 350 заключенных для участия в конфликте с РФ
25 мая 2024, 16:12

Фото: iStock/ Dmytro Sheremeta

В соответствии с нововведениями в законе о мобилизации, на Украине освободили 350 заключенных для участия в военных действиях. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Авторы статьи сослались на слова на главы минюста Украины Дениса Малюська, который сообщил, что все эти лица выразили желание добровольно принять участие в военных действиях. Он также прокомментировал ужесточение мобилизации на Украине и заявил, что власти были вынуждены пойти на такие меры из-за трудностей с призывом обычных граждан в ряды ВСУ.

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#украина
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«Могилизация»: в Госдуме назвали причину массовой драки в Одессе
Депутат ГД Вассерман: массовая драка в Одессе произошла из-за мобилизации
25 мая 2024, 15:51

Фото: iStock/globalmoments

Массовая драка между военными и гражданскими лицами, произошедшая в Одессе, связана с ужесточением мобилизации на Украине. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация, или, как её называют, «могилизация», – заявил Вассерман в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что украинские военные ещё с 2014 года совершают жестокие насильственные действия по отношению к мирному населению.

Вассерман отметил, что военные не видят ничего плохого в грабежах и избиениях, а мирные граждане не хотят умирать за свою страну.

В пятницу вечером произошла массовая драка с участием военнослужащих и гражданских лиц в курортном районе Одессы Аркадия. Жителей региона было значительно больше, чем военных.

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«Уничтожают лучших»: в США рассказали о состоянии ВСУ под Харьковом
Риттер: ВСУ перебросили лучшие войска к Харькову, где их уничтожают
25 мая 2024, 15:40

Фото: iStock/Sinenkiy

Российское наступление на Харьковском направлении вынудило киевские власти отправить лучшие войска на погибель. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Отмечается, что украинское командование отвело войска от восточной линии соприкосновения с критически важных участков фронта, в том числе из Часова Яра, который ВСУ пытаются удержать любой ценой.

По словам Риттера, были отведены не простые подразделения, а лучшие части, которые есть в составе украинской армии.

Российские войска на Харьковском направлении активно достигают сразу двух целей: перетягивают части ВСУ с южных направлений и создают буферную зону для безопасности своих территорий.

Риттер отметил, что российские войска выбрали лучшее время для проведения наступления, поскольку именно сейчас ВСУ столкнулись с серьёзной нехваткой вооружения и личного состава.

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#всу
#харьковская область
#вс рф
#спецоперация
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Украинец пытался пересечь границу на детском надувном матрасе с Человеком-пауком
25 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/Dmitri Toms

Житель Украины пытался пересечь границу на детском надувном матрасе с Человеком-пауком, пишет Telegram-канал «Одесса инфо».
Издание разместило фотографию, на которой видно как с обеих сторон от мужчины стоят пограничники, один из которых держит беглеца под локоть. Перед ними лежат сдувшийся детский матрас и рюкзак, помещённый в непромокаемый чехол.

Канал не предоставил информацию о личности задержанного, однако известно, что ему 28 лет.

Ранее сообщалось, что на Украине взятки за нелегальный выезд за границу достигли 17 тысяч долларов. Именно за такую сумму военный из Львовской области пообещал украинцу, которого могут мобилизовать, включить его в состав делегации, следующей на международную конференцию в Европе.

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#украина
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#пограничники
#задержание
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«Сравнивая с землей»: командир боевиков ВСУ об успехах российской СВО
Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС России равняют позиции ВСУ с землей
25 мая 2024, 15:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ситуация для неонацистов ВСУ в зоне спецоперации критическая, поскольку боевики не в состоянии отбивать российские атаки. Об этом в интервью изданию The New York Times сказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко.
«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей», – сказал Федоренко.
Боевик ВСУ отметил интенсивность российских обстрелов, которые не оставляют украинским националистам выбора, кроме как отступать. По мнению собеседника, такими темпами российские солдаты возьмут окрестности Часов Яра за две недели.

Еще в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о сложной для украинских радикалов фронтовой ситуации. Со слов Сырского, горячими точками остались Часов Яр и Ивановское Краматорского направления в ДНР. Не лучше у ВСУ обстоят дела на Кураховском и Красноармейском (бывш. Покровском) направлениях.

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#россия
#украина
#всу
#спецоперация
#вс рф
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«Страна»: в Чернигове прогремел взрыв
25 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошёл в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на местные паблики.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 13:57 мск, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери ВСУ на данном участке фронта составили порядка 410 военнослужащих и несколько единиц военной техники, в том числе западного производства. Читайте в материале «Радио 1».

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