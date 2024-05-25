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Нацистская символика на форме украинских военных и на технике ВСУ стала всё чаще появляться на кадрах из западных СМИ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что на видео с передовой, которые публикуют СМИ стран-участниц НАТО, нацистские знаки отличия стали встречаться гораздо чаще. При этом на Западе не обращают на это внимания.
Нередки и случаи, когда такие нашивки наблюдают на форме украинских военных, проходящих обучение на западных полигонах. По этой причине нескольких солдат ВСУ депортировали из Германии.
Помимо этого случая, использование запрещённой символики никак не пресекается Западом. Там считают, что подразделения ВСУ, следующие нацистской идеологии, имеют высокую боеспособность, а их взгляды не учитываются, поскольку на первом месте стоит победа над Россией.
Ранее в начале февраля этого года президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия превратилась в террористическую организацию.
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Нередки и случаи, когда такие нашивки наблюдают на форме украинских военных, проходящих обучение на западных полигонах. По этой причине нескольких солдат ВСУ депортировали из Германии.
Помимо этого случая, использование запрещённой символики никак не пресекается Западом. Там считают, что подразделения ВСУ, следующие нацистской идеологии, имеют высокую боеспособность, а их взгляды не учитываются, поскольку на первом месте стоит победа над Россией.
Ранее в начале февраля этого года президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия превратилась в террористическую организацию.
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Анастасия Чинкова