Шойгу: военные РФ сражаются на СВО с последователями нацизма

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих с Днем Победы напомнил о славных традициях ветеранов ВОВ. Об этом пишет ТАСС.
По словам Шойгу, участники СВО с честью выполняют свой долг. Российские военные, сражаясь с последователями нацизма в зоне СВО, продолжают славные традиции ветеранов, отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением села Котляровка в Харьковской области и села Соловьево в Донецкой Народной Республике.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением села Котляровка в Харьковской области и села Соловьево в Донецкой Народной Республике.
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Дарья Осипова