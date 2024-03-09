В США указали на критичность ударов по ВСУ «Кинжалами»

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Российские сверхзвуковые ракеты «Кинжал», которые наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины, имеют значительное воздействие на ход спецоперации. Об этом сообщает американский аналитический YouTube-канал Defense TV.
Специалисты также подчеркнули, что гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, достигая цели на расстояние до 2000 км.
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Артем Кузьмин