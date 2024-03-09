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В США указали на критичность ударов по ВСУ «Кинжалами»

Defense TV: удары «Кинжалами» по ВСУ меняют ситуацию на поле боя
09 марта 2024, 08:53
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские сверхзвуковые ракеты «Кинжал», которые наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины, имеют значительное воздействие на ход спецоперации. Об этом сообщает американский аналитический YouTube-канал Defense TV.

По данным военных обозревателей, воздух начинает дрожать, когда ракета «Кинжал» достигает скорости в 10 Махов (10 скоростей звука). Эти удары по украинским военным объектам, согласно американским экспертам, демонстрируют невиданную мощь российского вооружения.

Специалисты также подчеркнули, что гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, достигая цели на расстояние до 2000 км.

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Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского
Украинский военнопленный Гуприн: в ВСУ от прихода Сырского ждали перемирия
09 марта 2024, 08:49

Фото: iStock.com/Dmytro Sheremeta

Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что его подразделение ожидало перемирия после прихода нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, передает РИА Новости.
По его словам, они надеялись, что Сырский примет меры и, возможно, договорится с президентом Зеленским по поводу переговоров с Россией. Он отметил, что с предыдущим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на подобное было сложно расчитывать. Гуприн также отметил, что Сырский родился и учился в РСФСР.

Ранее появилась информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) прописывала своих офицеров в мариупольском приюте для бездомных. Эти сведения были обнаружены российскими силовиками, которые нашли документы, подтверждающие, что СБУ прописывала своих сотрудников в приюте для бездомных с целью сокрытия их личности.

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ВС РФ в Одессе уничтожили секретный объект ВСУ и НАТО
ВС России поразили секретный центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2»
09 марта 2024, 08:11

Фото: iStock/zim286

ВС РФ нанесли удар по секретному центру космической разведки Украины «Овидиополь-2». Об этом сообщает «Военный обозреватель».
В результате атаки объект был полностью уничтожен.

Авторы статьи сообщили, что секретный центр в Одессе спонсировали и фактически контролировали спецслужбы НАТО. На объекте были установлены системы для ведения радиоразведки. Перехваченные данные сообщались ВСУ.

Прежде сообщалось, что расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: ПВО сбила за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырех областях страны
09 марта 2024, 08:03

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью российская система ПВО зафиксировала и уничтожила 47 дронов ВСУ в четырёх регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. Массовая атака дронов пришлась на Таганрог. Эту информацию подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Информации и пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

Прежде сообщалось, что в Курске обломки БПЛА повредили поликлинику.

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В Курске обломки БПЛА повредили поликлинику
09 марта 2024, 04:42

Фото: iStock/ Vladimir Zapletin

В Курске обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлиники, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Речь о 6-й поликлинике на улице Союзной. Были повреждены 22 кв. м кровли здания.

«Пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — отметил глава региона.

По его поручению на место происшествия выехала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Курском. Перед этим в регионе объявлялась ракетная опасность.

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Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
09 марта 2024, 01:53

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России, передает РИА Новости.
«Мы не видим представителей России на таком саммите», — высказался Зеленский, выразив приверженность своей устоявшейся позиции о том, что мирный план должен готовиться другими странами без участия РФ. ​

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Киеву с участием Москвы. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Москва эту идею категорически отвергает. Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что если на Украине хотят переговорного процесса, то необходимо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. Он отметил, что никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

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Эрдоган заявил о готовности провести мирные переговоры Украины и России
08 марта 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/ Максим Гучек

Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган следом за переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Его слова передает ТАСС Со ссылкой на турецкие каналы.
Эрдоган выразил сожаление, что предпринятая в 2022 году в Стамбуле дипломатическая инициатива не принесла результатов.

Конфликт между Киевом и Москвой должен закончиться в результате переговоров, убежден президент Турции. Поэтому он выразил полную готовность провести мирный саммит.

Зеленский же в свою очередь заявил, что участие РФ в саммите об урегулировании допустимо только после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира», передает УНИАН.

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В Днепропетровской области повреждён инфраструктурный объект
Глава ОВА Лысак: инфраструктурный объект повреждён в Днепропетровской области
08 марта 2024, 21:04

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил, что объект был повреждён в результате пяти атак беспилотниками и трёх артиллерийских обстрелов.

Ранее Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало информацию о том, что российские военные нанесли удар с помощью РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ на Купянском направлении. Отмечается, что были вскрыты командные пункты и узлы связи украинских националистов.

Также в ведомстве сообщали, что за минувшую неделю средствами ПВО было уничтожено 796 украинских беспилотников.

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Офицер НАТО возмутился уничтожению в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ
08 марта 2024, 19:54

Фото: iStock/bbsferrari

США ликвидируют склады с кассетными и иными боеприпасами вместо того, чтобы передать их украинской армии. Об этом заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
У США имеется четыре миллиона снарядов, склады с которыми активно ликвидируются. В это же время на Украине заметно не хватает боеприпасов. Однако власти не отдают их ВСУ, и непонятно почему, возмутился Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия начнёт отступать, если США и Евросоюз не возобновят в необходимых количествах поставки вооружений. В настоящее время, по его словам, ВСУ испытывают колоссальный дефицит.

Напомним, что сенат США уже принял законопроект, предполагающий ассигнование на нужды Украины свыше 60 миллиардов долларов и иные формы поддержки. Однако в палате представителей отказываются принимать этот документ.

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#вооружение
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МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС шаткая
08 марта 2024, 19:53

Фото: iStick/Дмитрий Ларичев

В распространенном МАГАТЭ пресс-релизе отмечается, что генеральный директор Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) неустойчивой и шаткой.
«За последние 18 месяцев крупнейшая в Европе атомная электростанция восемь раз пережила полную потерю внешнего электроснабжения, что вынудило ее полагаться на аварийные дизельные генераторы. В истории атомной энергетики это беспрецедентная ситуация и явно неустойчивая. Я по-прежнему крайне обеспокоен ядерной безопасностью и безопасностью на станции», — сказал Гросси.
Рано утром в среду, 6 марта, эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от ЗАЭС, за которым последовал звук работающего стрелкового оружия вблизи станции. ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по её защите от БПЛА в этом районе, при этом сама электростанция не подвергалась нападению, и не было никаких повреждений или жертв.

Встречу с президентом России Владимиром Путиным 6 марта Рафаэль Гросси назвал профессиональной и откровенной. Стороны обсудили соблюдение принципов безопасности на Запорожской атомной электростанции в дальнейшем.

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