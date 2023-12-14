Российские «Кинжалы» нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

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В районе аэродрома Константинов в Хмельницкой области Украины прозвучали несколько взрывов. Предполагается, что атака была произведена с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Отмечается, что воздушная тревога была объявлена уже после попадания по одному из объектов. Объем и характер разрушений не уточняются. Украинские источники утверждают, что пуск ракеты был произведен с территории Липецкой области. Официальных комментариев от министерства обороны РФ пока не поступало.
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