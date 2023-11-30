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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что при необходимости ВС России могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу. Об этом Макгрегор сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков.
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