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Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что бессмысленные попытки ВСУ прорвать российскую линию обороны обернутся полномасштабным наступлением Москвы в начале 2024 года. Об этом Шаффер сообщил в интервью Judging Freedom.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения.
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