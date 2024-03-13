В Сумах на севере Украины прогремел взрыв

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В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, передает Telegram-канал «Общественное».
«В Сумах слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении.
Согласно карте воздушной тревоги Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена для всей Сумской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов