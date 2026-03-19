В центре реабилитации имени Мещерякова начали обучать незрячих участников СВО

В национальном центре реабилитации им. А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде стартовал уникальный курс обучения незрячих бойцов спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Участники программы смогут освоить навыки работы с невизуальными сенсорными устройствами и современными приложениями. Это должно значительно повысить их самостоятельность и уверенность в повседневной жизни.

«Обучение включает занятия по использованию различных гаджетов, включая смартфоны и планшеты. По окончании курса бойцы смогут без посторонней помощи совершать телефонные звонки, получать и отправлять электронную почту, работать в интернете. Занятия проводят опытные инструкторы Всероссийского общества слепых, которые имеют богатый опыт работы с незрячими», – отметили в министерстве.