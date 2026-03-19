Ветераны СВО побывали на производстве в Дубне в рамках промышленного туризма
Делегация Ассоциация ветеранов СВО и представители администрации городского округа Дубна познакомились с работой производственного предприятия «Аспект». Экскурсия прошла в рамках программы «Промышленный туризм», рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Участники визита ознакомились с работой цехов, изучили принципы функционирования реального сектора экономики в современных условиях. Гостям продемонстрировали полный цикл производства, представили высокотехнологичное оборудование, рассказали о кадровых потребностях.
«Мероприятие позволило ветеранам и членам их семей получить представление о перспективах трудоустройства и роли каждого специалиста в развитии отечественной промышленности. Участники отметили практическую пользу встречи для дальнейшей интеграции в мирную жизнь», – подчеркнули в ведомстве.Первым с инициативой проводить экскурсии на производства для участников спецоперации выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать её.
Экскурсии проходят в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».