В Тюменской области задержан мужчина, передававший секретные данные Киеву

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В Тюменской области ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал данные о военных объектах в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Следствие установило, что мужчина за денежное вознаграждение собирал секретные данные о военных объектах в регионе и передавал их Киеву.
Мужчина задержан и арестован по решению суда.
Накануне также сообщалось, что в Херсонской области задержали 15-летнего школьника по делу о государственной измене. Подросток отправлял данные о месте расположения подразделений российских военнослужащих, а также фотографии техники ВС РФ боевикам Киева.
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«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ, в отношении жителя Тюменской области», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Накануне также сообщалось, что в Херсонской области задержали 15-летнего школьника по делу о государственной измене. Подросток отправлял данные о месте расположения подразделений российских военнослужащих, а также фотографии техники ВС РФ боевикам Киева.
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Элина Позднякова