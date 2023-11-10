В Москве арестовали россиянина за госизмену, дело под грифом «секретно»

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Лефортовский районный суд города Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене гражданина РФ. Об этом сообщает РИА Новости 10 ноября.
«Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в заявлении.По информации издания, в чем заключается дело и личность подозреваемого не сообщает из-за грифа секретности, известны только инициалы. По ходатайству следствия, на время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в следственный изолятор.
По данным ФСБ, россиянин вышел на контакт с представителями украинской террористической организации и заявил, что хочет отправиться в зону спецоперации, чтобы сражаться за украинскую сторону.
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