В украинском Ровно демонтировали памятник советским солдатам

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Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском городе Ровно. Барельеф, посвящённый героям Великой Отечественной войны, был установлен на холме Славы более 40 лет назад.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что были демонтированы и сброшены с постамента барельеф и фигуры советских солдат. Власти намерены утилизировать памятник как металлолом, а на месте мемориала устроить музей.
Демонтаж памятников, имеющих отношение к советской истории, а также переименование улиц и площадей в городах, началось на Украине в 2015 году в рамках объявленной «декоммунизации». В последнее время украинские власти начали борьбу не только с историей советского периода, но и со всем, что имеет какое-то отношение к России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Киев на протяжении многих лет проводил политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.
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