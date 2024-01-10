В Болгарии депутаты предложили снести памятник советскому солдату «Алёша»

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
В муниципальный совет Пловдива внесено предложение о демонтаже и переносе памятника советскому воину-освободителю «Алёша». Авторами этой инициативы выступили представители партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ).
Предполагается, что его могут перенести в Музей социалистического искусства в Софии. Однако там просто нет места для такой масштабной бронзовой фигуры высотой 11 метров. Вопрос о демонтаже монумента должен быть рассмотрен на сессии городского совета 17 января. Местная газета «24 часа» скептически относится к инициативе депутатов от ДСБ. Консультации с представителями других фракций показывают, что парламентарии не считают вопрос с памятником самым актуальным для города.
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