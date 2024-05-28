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В зоне спецоперации ликвидировали снайпершу ВСУ Екатерину Закорецкую с позывным «Кэтрин». Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».
Известно, что в ВСУ Закорецкая отслужила больше десяти лет. Первый контракт она заключила в 2013 году, попав в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При этом подчеркнуто, что в официальной биографии «Кэтрин» другая специализация. Смерть снайперши ВСУ наступила в результате ракетного удара. Она участвовала в так называемой АТО, а с началом российской спецоперации вошла в состав войск ПВО.
Также в мае текущего года ликвидирована боевик ВСУ Дарина Степаненко с позывным «Мара». Украинские пропагандисты активно использовали женщину, чтобы та завлекала в ряды украинских военных женщин, упрекая при этом мужчин, которые уклонялись от мобилизации. Она убита в боях за Терны авдеевского направления в ДНР.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.
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Также в мае текущего года ликвидирована боевик ВСУ Дарина Степаненко с позывным «Мара». Украинские пропагандисты активно использовали женщину, чтобы та завлекала в ряды украинских военных женщин, упрекая при этом мужчин, которые уклонялись от мобилизации. Она убита в боях за Терны авдеевского направления в ДНР.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.
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Никита Кротов