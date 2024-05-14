Великобритания разрешила Украине наносить удары по Крыму

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Глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Шаппс отметил, что британское правительство также не будет поощрять стремление Киева к мирным переговорам по урегулированию конфликта и подписанию мирного договора. По мнению главы Минобороны Британии, Украина не должна отказываться от своих территорий.
Шаппс заключил, что Британия всегда будет разрешать использовать свое оружие на Украине и в других государства, но при условии полного соответствия с международным гуманитарным правом.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за теракт на Крымском мосту лежит на властях Киева.
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Шаппс заключил, что Британия всегда будет разрешать использовать свое оружие на Украине и в других государства, но при условии полного соответствия с международным гуманитарным правом.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за теракт на Крымском мосту лежит на властях Киева.
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Екатерина Коршунова