Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что Москва также осведомлена о нервозности, которую сейчас испытывают не только в Киеве, но и в европейских государствах, в том числе в Штатах. Песков подчеркнул, что обеспокоенность Запада связана с продолжающейся специальной военной операцией на Украине.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкена нанесет свой первый визит на Украину после решения Конгресса о дополнительных средствах для Киева. По информации The Wall Street Journal, основная цель поездки Блинкена заключается в обсуждении того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону.
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