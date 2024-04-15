«Вероятно, горят ГСМ»: Подполье заявило о прилёте по Полтаве

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Удар зафиксирован в Полтаве на Украине, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы. Подробностей пока нет.
Ранее Лебедев заявил, что украинские боевики перекрыли Славянск после удара ВС РФ по расположению наемников, которые прибыли из Франции.
В четверг Лебедев заявил о большом количестве ударов по украинским энергетическим объектам инфраструктуры и местам скопления живой силы противника. Так, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.
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Ранее Лебедев заявил, что украинские боевики перекрыли Славянск после удара ВС РФ по расположению наемников, которые прибыли из Франции.
В четверг Лебедев заявил о большом количестве ударов по украинским энергетическим объектам инфраструктуры и местам скопления живой силы противника. Так, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.
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Алёна Самарева