Вертолёт Ми-35М нанёс ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

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Экипаж российского вертолёта Ми-35М произвёл успешную атаку по украинским позициям. Были поражены опорные пункты, боевая техника и живая сила Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что вертолёт, совершивший успешный боевой вылет, входит в состав группировки войск «Центр». Удары по подразделениям украинской армии наносились неуправляемыми авиационными ракетами.
В пресс-службе Минобороны РФ также добавили, что атака производилась по заданным координатам, заранее переданным разведкой. После поражения целей и завершения боевой операции вертолёт Ми-35М благополучно вернулся на аэродром базирования.
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Александр Бойцов