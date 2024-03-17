Российский вертолет сбил украинский БПЛА на купянском направлении

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Российский вертолет сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Купянска, сообщил РИА Новости летчик-штурман Ми-8 Вооруженных сил (ВС) РФ (позывной «Бонд»).
По его словам, во время боевого вылета в направлении Купянска пилот российского вертолета из группы огневой поддержки обнаружил БПЛА, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). После этого группа огневой поддержки сбила его.
Он отметил, что БПЛА летел на очень низкой высоте. Пилот заявил, что он направлялся к месту дислокации российской воинской части от линии соприкосновения.
Ранее зенитно-ракетный комплекс «Бук» российской армии предотвратил попытку авиаудара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры в направлении Купянска.
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«После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние», – объяснил «Бонд».
Ранее зенитно-ракетный комплекс «Бук» российской армии предотвратил попытку авиаудара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры в направлении Купянска.
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Александр Климов