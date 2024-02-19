Власти Херсонской области назвали размер демилитаризованной зоны на Украине

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что протяженность демилитаризованной зоны на Украине должна составлять не менее 150-200 километров вглубь республики. Об этом пишет РИА Новости.
«Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения», — подчеркнул Сальдо.При этом, по его словам, украинские войска должны оставить всю территорию правобережной Херсонщины, включая Снигиревский и Александровский округа.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о намерении ВС РФ отодвинуть демилитаризованную зону на Украине для обеспечения безопасности российской территории от обстрелов. Он также напомнил, что задача ВС РФ заключается в том, чтобы обеспечить положение, при котором Донбасс не будет подвергаться обстрелам.
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