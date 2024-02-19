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Власти Херсонской области назвали размер демилитаризованной зоны на Украине

Сальдо считает, что демилитаризованная зона должна быть не менее 150-200 км
19 февраля 2024, 04:35
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что протяженность демилитаризованной зоны на Украине должна составлять не менее 150-200 километров вглубь республики. Об этом пишет РИА Новости.
«Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения», — подчеркнул Сальдо.

При этом, по его словам, украинские войска должны оставить всю территорию правобережной Херсонщины, включая Снигиревский и Александровский округа.


Губернатор Херсонской области добавил, что демилитаризованная зона должна быть чуть более протяженной, чем дальность полета боеприпасов для РСЗО и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Как пояснил Владимир Сальдо, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обладают летящими на сотни километров ракетами — такими, например, как модернизированные зенитные ракеты С-200 с дальностью до 600 километров. Поэтому для прекращения огня эти ракеты необходимо либо отодвинуть на запад Украины, либо вовсе уничтожить.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о намерении ВС РФ отодвинуть демилитаризованную зону на Украине для обеспечения безопасности российской территории от обстрелов. Он также напомнил, что задача ВС РФ заключается в том, чтобы обеспечить положение, при котором Донбасс не будет подвергаться обстрелам.

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#всу
#украина
#владимир путин
#владимир сальдо
#херсонская область
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Российские военные нашли в Авдеевке трофейное западное оружие
РИА Новости: Бойцы ВС РФ нашли склад трофейного оружия после взятия Авдеевки
19 февраля 2024, 05:13

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Российские военные из спецподразделения «Викинг» нашли трофейное западное оружие в расположении одного из украинских подразделений в занятой войсками ВС РФ Авдеевке. Об этом сообщает РИА Новости.
Были обнаружены снаряды для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, речь идет о польском или болгарском оружии.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. <...>Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС’ок», — рассказал командир подразделения.

Приказ об отступлении из Авдеевки новый главком ВСУ Александр Сырский отдал только через сутки после того, как были засняты эти кадры, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали город, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.

На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, можно увидеть, как разрозненные группы украинских военных пытаются спастись из Авдеевки бегством. Поскольку дороги находились под постоянным и прицельным огнём российской артиллерии, сделать это удалось немногим.

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#вооружённые силы рф
#оружие
#всу
#украина
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В США раскрыли условия будущего мира на Украине
Cенатор Вэнс считает, что мир на Украине возможен при условии уступок Киева
19 февраля 2024, 04:03

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Мир на Украине может быть достигнут, если Киев пойдет на территориальные уступки России, считает американский сенатор Дэвид Вэнс, слова которого приводит американское издание Politico.
«Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — цитирует Politico сенатора от штата Огайо.

Как подчеркнул Вэнс, у США нет необходимого объема производственных мощностей для продолжения восточноевропейского конфликта в долгосрочной перспективе. Он также потребовал от западных политиков назвать конкретные сроки, в которые будет завершен конфликт на Украине.

Ряд украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом написало ранее агентство Bloomberg, проведя анализ опросов среди граждан Украины о ходе конфликта с РФ. В материале отмечается, что за год ситуация на фронте для Украины практически не изменилась. Поддержка, которую оказывают страны Запада, также не помогает, подытожили авторы публикации.

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#мир
#украина
#сша
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ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления
Генерал-полковник Рудской рассказал, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению
19 февраля 2024, 03:10

Фото: iStock/Olena_Z

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при поддержке стран Запада могут предпринять новую попытку контрнаступления в зоне СВО, заявил начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сообщил Рудской.

При этом группировки войск Вооружённых сил РФ постоянно улучшают свое положение на всей линии соприкосновения, отметил генерал-полковник: освобождён ряд населённых пунктов Украины, созданы условия для последующих активных действий.

Кроме того, генерал сообщил и о том, что объёмы производства вооружения и военной техники, снарядов и ракет выросли до уровня, достаточного для удовлетворения всех потребностей ВС РФ. Созданы и все необходимые запасы материальных средств и боеприпасов.

Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов также признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Он отметил, что на сегодняшний день на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация. Старые военные «учебники» НАТО по ведению боя не работают и их нужно отправить в архив.


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#всу
#минобороны рф
#контрнаступление
#украина
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В Генштабе рассказали, чем занимаются военные НАТО на Украине
Рудской: Военнослужащие НАТО на Украине под видом наёмников управляют ПВО и ОТРК
19 февраля 2024, 01:52

Фото: сайт Минобороны России

Военнослужащие НАТО под видом наёмников напрямую участвуют в боевых действиях на Украине, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, военные альянса, маскируясь под наёмников, управляют на Украине системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня (РСЗО), а также оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК).

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — заявил генерал-полковник.

Украина на фоне безвыходной ситуации на поле боя призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.

В начале 2022 года Киев заявлял, что на в рядах ВСУ воюют порядка 20 тысяч наемников из 52 стран. Согласно сообщению, сейчас украинские власти начали соблюдать секретность и не называют цифры наёмников, находящихся на поле поя, однако все же уточняют, что профиль боевиков изменился.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#наём
#нато
#военные
#минобороны рф
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В Раде выступили за возвращение ядерного оружия Украине
Депутат Рады Гончаренко хочет вернуть Украине ядерное оружие
18 февраля 2024, 22:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко считает, что стране необходимо вернуть ядерное оружие.
По его словам, Украине необходимо вернуть ядерное оружие.


«И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Оружие космического базирования, которое, по мнению властей США, создаёт Россия, может представлять устройство, работающее на ядерной энергии, а не ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что космическая угроза, которая якобы может поступить от России в космическом пространстве, является не ядерной боеголовкой, а мощным устройством, которое будет глушить спутники.

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#сша
#россия
#санкции
#оружие
#нато
#ракеты
#ядерное оружие
#рф
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В Часов Яре ВС РФ обрушили на позиции ВСУ полуторатонную термобарическую бомбу
18 февраля 2024, 20:21

Фото: istockphoto/Zeferli

Военно-космические силы России нанесли удар по базе ВСУ в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ-1500. Вес этого боеприпаса, как видно из названия, составляет полторы тонны.
Удар пришёлся по пункту временной дислокации украинских войск, расположенному на территории жилой застройки города, сообщает «Российская газета». Прикрываться мирными жителями — излюбленная тактика ВСУ со времён Мариуполя и Лисичанска. На этот раз российская разведка точно вычислила координаты противника, а авиация нанесла мощный удар.

Термобарические (объемно-детонирующие) боеприпасы одинаково эффективны как против укреплений, так и на открытой местности. В первом случае взрывчатый аэрозоль забирается в бункеры через воздуховоды и амбразуры, во втором — распространяется в виде облака непосредственно над целью.

Применение такого мощного оружия в Часов Яре может говорить о том, что этот город может стать следующим. Линия фронта подошла к нему вплотную, и российские лётчики всерьёз взялись за оборону противника, как это недавно было в Авдеевке.

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#авиация
#город
#боеприпасы
#всу
#удар
#разведка
#бомба
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Германия по завышенной цене передала Украине непригодные для боёв бронемашины
18 февраля 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Mr-Tigga

Немецкие бронетранспортёры (БТР) модели APC, которые ФРГ начала поставлять на Украину в октябре прошлого года, оказались совершенно непригодными для использования в боевых условиях. К тому же Берлин заплатил за машины для «киевских друзей» тройную цену.
По сообщению немецкого издания Bild, переданные Украине бронемашины имеют тонкую обшивку, особенно бортовую. У них нет противоминной и осколочной брони, защищающей от артиллерийского, миномётного и ракетного огня. Даже ручной гранатомёт становится для БТР АРС грозным оружием. Таким образом, тонкая броня защищает только от ручного стрелкового оружия, поэтому эти машины не могут приносить пользу на передовой в условиях постоянного плотного артиллерийского огня и пригодны только для использования в тылу, где их может заменить и простой грузовик.

К тому же, пишут аналитики издания, правительство Германии заплатило за хрупкие бронемашины тройную цену. Они производятся в разных странах мира немецким концерном FFG по американской лицензии. Из 48-ми машин, переданных Киеву, ни одна не была собрана на территории ФРГ. Немецкое правительство заплатило за каждый 10-тонный БТР по 600 тысяч долларов при их рыночной стоимости 200 тысяч, утверждают обозреватели Bild.

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#грузовик
#правительство
#фрг
#лицензии
#машины
#германия
#украина
#киев
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На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы
Депутат Рады Наталуха заявил о дефиците рабочей силы из-за мобилизации в ВСУ
18 февраля 2024, 19:17

Фото: istockphoto / alzay

Депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха сообщил, что у Украины катастрофический недостаток рабочей силы. Таким мнением он поделился в беседе с агентством Укринформ.
По его словам, дефицит возник из-за того, что многие работники были направлены в ВСУ или уехали из страны.

Он отметил, что Украины с таким положением с кадрами сталкивается впервые.

Замглавы киевской горадминистрации Петр Пантелеев 19 января говорил о нехватке сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в столице Украины из-за мобилизации.

Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещено покидать страну.

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#указ
#дефицит
#работники
#владимир зеленский
#всу
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Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского
18 февраля 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Министерство обороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства частей ВСУ из Авдеевки. Отмечается, что они были сняты ещё до того, как новый украинский главком Александр Сырский отдал приказ об отступлении из населённого пункта.
На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, можно увидеть, как разрозненные группы украинских военных пытаются спастись из Авдеевки бегством. Поскольку дороги находились под постоянным и прицельным огнём российской артиллерии, сделать это удалось немногим.

Приказ об отступлении из города новый главком ВСУ Александр Сырский отдал только через сутки после того, как были засняты эти кадры, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали Авдеевку, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.





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#дороги
#оружие
#боеприпасы
#кадры
#всу
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