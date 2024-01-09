Пушилин: Противника необходимо отодвинуть на должное расстояние от ДНР

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Чтобы удары по Донбассу прекратились, нужно отодвигать противника на должное расстояние. И не только от Донецка, но и от других населенных пунктов.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на интервью РИА Новости.
Расстояние зависит от оружия, получаемого Киевом сейчас, и которое он получит в будущем.
Ранее сообщалось, что у Киева нет возможности полностью закрыть небо системами противовоздушной обороны. Города и важные объекты защищаются локально. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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«Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы. Нам нужно отодвигать его и от других населенных пунктов, чтобы он физически не мог доставать», —объяснил Денис Пушилин.
«Нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР, после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов», — сказал Денис Пушилин.По словам главы ДНР, предстоит огромная работа.
Ранее сообщалось, что у Киева нет возможности полностью закрыть небо системами противовоздушной обороны. Города и важные объекты защищаются локально. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее», - пояснил Игнат в эфире телемарафона.Читайте также:
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Мария Фирсова