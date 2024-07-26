Во Франции предупредили об ответе России на использование ее активов

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети Х, что Россия ответит Евросоюзу на его решение использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия Украине.
По словам Филиппо, конфискация российских активов является «незаконным решением, которое дискредитирует Францию и европейские страны. Политик отметил, что это безусловно приведет к ответным мерам со стороны Москвы.
Филиппо заключил, что использование доходов от российских активов для снабжения киевского режима оружием можно назвать воровством. Европейский союз следует упразднить «во имя всеобщего блага», добавил лидер французской партии «Патриоты».
Напомним, 26 июля Еврокомиссия перевела первые 1,5 миллиарда евро из доходов от российских активов на приобретение оружия для Украины.
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Филиппо заключил, что использование доходов от российских активов для снабжения киевского режима оружием можно назвать воровством. Европейский союз следует упразднить «во имя всеобщего блага», добавил лидер французской партии «Патриоты».
Напомним, 26 июля Еврокомиссия перевела первые 1,5 миллиарда евро из доходов от российских активов на приобретение оружия для Украины.
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Екатерина Коршунова