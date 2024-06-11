Стало известно о планах G7 по созданию фонда для накопления активов РФ

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Лидеры стран G7 намерены договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные активы России. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
Ожидается, что лидеры G7 обсудят создание этого фонда на саммите в Италии с 13 по 15 июня.
11 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что доходы от замороженных российских активов начнут передавать Украине уже в июле. Ожидается, что сумма составит €1,5 млрд, из которых 90% пойдет на закупку оружия для ВСУ.
8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выразили официальную поддержку использованию прибыли от замороженных активов России для Киева.
Москва неоднократно возражала против этих действий, считая их незаконными и подрывающими доверие к финансовой системе Евросоюза в глазах других стран.
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11 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что доходы от замороженных российских активов начнут передавать Украине уже в июле. Ожидается, что сумма составит €1,5 млрд, из которых 90% пойдет на закупку оружия для ВСУ.
8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выразили официальную поддержку использованию прибыли от замороженных активов России для Киева.
Москва неоднократно возражала против этих действий, считая их незаконными и подрывающими доверие к финансовой системе Евросоюза в глазах других стран.
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Артем Кузьмин