Во Владимире подростки устроили жуткую драку в сквере, открытом в честь героя СВО

22 августа 2025, 13:45

Полиция устанавливает участников драки школьников во владимирском сквере

Фото: Istock/monkeybusinessimages

Во Владимире в сквере, носящем имя участника специальной военной операции Романа Кутузова, произошёл инцидент с массовой дракой среди подростков. Запись с места событий опубликовал портал «Зебра-ТВ».





На обнародованном ролике видно, что в потасовке участвовали несколько десятков молодых людей, некоторые из них получали удары и падали на асфальт. Сообщается, что некоторые жители близлежащих домов выразили обеспокоенность тем, что сквер стал местом частого сбора молодежи.



Они отмечают, что в вечернее время внезапная популярность данного места создает дискомфорт для других горожан. В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением всех участников инцидента.



Ранее сообщалось об инциденте в Севастополе, где рабочего жестоко избили из-за тарелки супа.

