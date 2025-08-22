Рабочего из Севастополя жестоко избили из-за тарелки супа
В Севастополе возбуждено уголовное дело после конфликта между рабочими, в результате которого один человек получил травмы. Инцидент произошёл в селе Родное, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
По предоставленной информации, двое рабочих-виноградарей из одного региона распивали спиртные напитки в бытовке после работы. В ходе застолья 47-летний мужчина потребовал, чтобы его 51-летний коллега налил ему супа, однако получил отказ.
После отказа налить суп между земляками возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Позже ссора возобновилась на лестнице, где оскорблённый отказом мужчина толкнул своего коллегу, что привело к падению потерпевшего и получению им серьёзных травм спины.
После госпитализации пострадавшего подозреваемый явился в больницу и пытался помешать ему сообщить о случившемся. В отношении инициатора конфликта из-за супа возбуждено уголовное дело.
