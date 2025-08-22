Рабочего из Севастополя жестоко избили из-за тарелки супа

22 августа 2025, 12:27

Тарелка супа обернулась уголовным делом для севастопольского рабочего

Фото: Istock/AndreyPopov

В Севастополе возбуждено уголовное дело после конфликта между рабочими, в результате которого один человек получил травмы. Инцидент произошёл в селе Родное, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.