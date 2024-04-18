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Командир штурмовой бригады Вооружённых сил Украины капитан Андрей Стефанюк стал виновником гибели своего подразделения. Он завёл солдат на минные поля.
Об этом рассказал в своём телеграм-канале военный корреспондент Руслан Татаринов. Он отправил штурмовиков ВСУ на верную смерть, приказав переходить минное поле. За это уроженец Ивано-Франковска поплатился и сам. Он погиб в результате взрыва, так же как и множество бойцов из его бригады.
Минные поля не раз становились непреодолимым препятствием на пути украинской армии. Во время летнего контрнаступления, так широко разрекламированного и закончившегося полной неудачей, части ВСУ из-за плотности минных полей на подступах к российским рубежам часто даже не могли добраться до первой линии российской обороны.
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Александр Бойцов