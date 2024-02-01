Российский военный помог сдавшемуся украинскому бойцу пройти через минное поле

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Российский оператор беспилотного летательного аппарата вывел украинского бойца на подконтрольную России территорию, показав ему направление движения через минное поле. Военнослужащий ВСУ бросил оружие и сдался в плен. Об этом рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Старший» в беседе с РИА Новости.
«Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: птичкой (дроном) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — поделился командир.Как считает «Старший», боевики ВСУ хуже относятся к пленным, чем российские военные. Он привел в пример на недавний случай, когда ВСУ сбили российский самолет ИЛ-76 с военнопленными украинскими солдатами в Белгородской области.
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Алина Юрчак