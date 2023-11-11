Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым

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Бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российских военных, бой был скоротечным и очень жестоким. Украинцам удалось установить пулемет на очень удобной высоте, и тот своим огнем не буквально не давал нашим солдатам поднять головы. Командир Золто Арсланов взял с собой 15 человек и повел в атаку.
Сообщается, что военнослужащие ВС РФ работали слаженно, а командир Арсланов отдавал чёткие и ясные приказы. Один из солдат отметил, что командир показывал хладнокровие и спокойствие, которые перенимали военнослужащие.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что «контрнаступление» Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил РИА Новости, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС.
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Сообщается, что военнослужащие ВС РФ работали слаженно, а командир Арсланов отдавал чёткие и ясные приказы. Один из солдат отметил, что командир показывал хладнокровие и спокойствие, которые перенимали военнослужащие.
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Екатерина Коршунова