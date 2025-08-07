Военный блогер Подоляка допустил возможность высадки российских войск в Херсоне
Военный блогер Юрий Подоляка заявил о наличии предпосылок для возможной высадки российских войск в Херсоне. Соответствующее мнение он написал в своём телеграм-канале.
По его словам, российские военные успешно нарушают логистику ВСУ в городе, нанося удары по позициям украинских сил. Особое внимание, как утверждает блогер, уделяется созданию «зоны смерти» в микрорайоне Корабел и на Карантинном острове.
«Предпосылки есть. Более того, действия наших авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий», — написал Подоляка.Подоляка не исключил, что эти действия могут быть частью стратегии по растягиванию сил ВСУ перед потенциальной второй фазой летнего наступления. В публикации подчёркивается, что подобные манёвры могут предшествовать масштабной десантной операции.
Ранее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили восемь украинских ракет Storm Shadow британского производства. По данным ведомства, за минувшие сутки средства ПВО перехватили 240 беспилотников и уничтожили 8 вражеских ракет. Также ВС РФ ликвидировали безэкипажный катер ВСУ в северо-восточной части Чёрного моря.