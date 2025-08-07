Военный блогер Подоляка допустил возможность высадки российских войск в Херсоне

07 августа 2025, 14:45

Фото: istockphoto / Evgeny555

Военный блогер Юрий Подоляка заявил о наличии предпосылок для возможной высадки российских войск в Херсоне. Соответствующее мнение он написал в своём телеграм-канале.





По его словам, российские военные успешно нарушают логистику ВСУ в городе, нанося удары по позициям украинских сил. Особое внимание, как утверждает блогер, уделяется созданию «зоны смерти» в микрорайоне Корабел и на Карантинном острове.

«Предпосылки есть. Более того, действия наших авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий», — написал Подоляка.