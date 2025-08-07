Российские силы ПВО за сутки сбили 8 украинских ракет Storm Shadow

07 августа 2025, 13:05

Фото: iStock/bpawesome

Российские силы ПВО за уничтожили восемь украинских ракет Storm Shadow британского производства. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.





По данным ведомства, за минувшие сутки средства ПВО перехватили 240 беспилотников и уничтожили 8 вражеских ракет. Также ВС РФ ликвидировали безэкипажный катер ВСУ в северо-восточной части Черного моря.





«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба», — сказано в сообщении.