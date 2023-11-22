Боец ВС РФ Кобальт рассказал о дуэли с украинкой-снайпером

Фото: istockphoto/Aleksandr Tannagashev
Боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады Кобальт рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, которая воевала на стороне ВСУ.
Видео с рассказом военного распространил Telegram-канал «Черные гусары».
Кобальт рассказал, что его противница нанесла первый выстрел по точке, где располагался снайпер, но она промахнулась.
Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.
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Кобальт рассказал, что его противница нанесла первый выстрел по точке, где располагался снайпер, но она промахнулась.
«Мне по рации сказали, куда отойти — хорошо, что я туда не пошел, потому что по этой точке потом отработал миномет. Потом уже сориентировался, долго наблюдал, увидел её. Меня поразило, что снайпер — женщина, лет 35-40. Сделал выстрел», — вспомнил Кобальт.По мнению Кобальта, снайпер выбрала свой путь и приняла решение воевать, потому он не считает свой поступок неправильным.
«Долго со мной это ходило. Честно, была какая-то растерянность. С другой стороны, её никто не заставлял, она вела огонь по мне, по моим ребятам. Было бы глупо её не уничтожить», — поделился Кобальт.Ранее сообщалось, что уклонистами можно считать 99% украинских мужчин. Об этом рассказал представитель территориального центра комплектации Юрий Семчук. Его процитировал УНИАН.
Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.
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Мария Фирсова