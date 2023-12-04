Воробьёв поручил организовать сопровождение семей участников СВО в каждом муниципалитете

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сопровождение семей участников спецоперации должно быль организовано в каждом городском округе Подмосковья. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание, сопровождение по разным вопросам. Существует стандартный набор выплат, помощи, льгот. Но есть и особые случаи, которые возможно решить только если будет чёткое отношение в каждом городе Московской области», – сказал Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.Он подчеркнул, что одна из главных задач – давать ответы на все вопросы.
«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда. Знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача – давать исчерпывающие ответы на все вопросы», – отметил глава региона.Он добавил, что руководство Подмосковья тесно взаимодействует с Минобороны, так как всегда есть вопросы, требующие совместного решения.
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Лора Луганская