Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Все они в зоне спецоперации сумели не только выполнить боевую задачу, но и спасти жизни товарищей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Указом президента бойцы награждены медалями «За храбрость» II степени.
«Каждый из вас – храбрый человек, который защищает Родину. Президент не раз отмечал, что отряд БАРС на передовой действует достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием хочу вручить награды и пожать вам руку. Надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров. Знаю, что многие ребята, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», – сказал Воробьёв.Военнослужащий с позывным Берет командовал отделением артиллерийской разведки, участвовал в боевых действиях на самых горячих направлениях. Был ранен, попав под огонь вражеского миномёта.
«Моё боевое подразделение выявило маршруты передвижения сил и средств противника. В результате были уничтожены несколько складов с боеприпасами, боевая сила и автотранспортные средства для передвижения. Пойти на СВО было моим взвешенным решением, я не мог остаться в стороне. Сейчас у меня закончился контракт, прошла операция, прохожу реабилитацию. Восстановимся – и вперёд», – сказал боец.Герой с позывным Бабай отправился на СВО добровольцем в апреле прошлого года. Взял с товарищами около десятка опорных пунктов противника, был тяжело ранен. Сейчас он в отпуске, но скоро отправится к боевым товарищам.
«Уже во второй раз повезу гуманитарку на своей машине. Маскировочные сетки, сигарет – всё, что миром собрано. Эта поддержка очень нужна ребятам», – поделился планами герой.На награждение бойцы приехали с жёнами, детьми и родителями.
Мать бойца с позывным Шаман Анна Викторовна прочитала стихотворение собственного сочинения, которое посвятила не только сыну, но и всем защитникам Отечества. Шаман получил ранение в составе эвакуационной группы, оказал первую медицинскую помощь 16 раненым товарищам.
«Хочу сказать спасибо, что сегодняшней наградой отметили ту часть жизни, которую наши мужчины отдали Родине. Здесь присутствуют те, кто действительно любит свою страну. И мне очень хотелось бы, чтобы жизни как можно большего количества защитников нашей Родины сохранялись», – сказала женщина.После награждения Воробьев поговорил с героями и их близкими.
«Когда встречаешься с ребятами с твёрдыми глубокими убеждениями, это всегда вызывает восхищение. Мы со своей стороны стараемся делать всё, чтобы вам помогать. Поздравляю вас, дай бог, чтобы все вернулись домой живыми, чтобы вас там ждали, чтобы дети видели своих отцов и обязательно ими гордились. Ну и, конечно, за нашу Победу», – сказал губернатор.На встрече присутствовала сотрудница Фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Пригласить её просили сами бойцы, многим из которых она помогла.
«Иногда бывает достаточно просто морально поддержать, выслушать, чтобы человек рассказал о своих переживаниях. В фонде я с момента основания – с 1 июня 2023 года. Я волонтёр, ездила на фронт с начала спецоперации и продолжаю это делать сейчас. Поэтому обо всем знаю не понаслышке», – поделилась Рубцова.Герои выразили большую благодарность фонду, подмосковным волонтёрам, которые присылают на фронт всё самое необходимое, а также медикам. Так, боец с позывным Хам рассказал, что в луганском госпитале работали врачи, в том числе из Кубинки.
«А мне медики полностью вернули зрение в Севастополе. Помню, это был молодой парень, фельдшер, не так давно я его навещал, специально нашёл его адрес. Таких бы медиков побольше», – рассказал боец с позывным Тор.Губернатор напомнил, что в центре «Ясенки» под Подольском участники СВО могут пройти реабилитацию. Там предлагают восемь программ. Бесплатное лечение рассчитано на три недели.
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Лора Луганская