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Глава Рузского округа Горбылёв рассказал о поддержке участников СВО и ветеранов

А. Горбылёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

А. Горбылёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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В Рузском муниципальном округе особое внимание уделяется всему, что связано с поддержкой участников спецоперации и их семей. Об этом глава муниципалитета Александр Горбылёв рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Мы постоянно взаимодействуем с семьями участников спецоперации, поддерживаем их. В округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, туда уже приняты 10 человек. Один боец подал заявку в программу «Герои Подмосковья», – рассказал Горбылёв.
Он добавил, что в муниципальном округе не забывают и о подвигах земляков в военные годы.
«В преддверии 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне устанавливаем стелу «Населённый пункт воинской доблести» в Рузе. Важный аспект, что все наши ветераны, которых, к сожалению, уже осталось мало, являются Почётными гражданами Рузского муниципального округа», – сказал глава Воробьёву.
В планах по благоустройству в этом году – открыть в Рузе после реконструкции сквер на ул. Социалистической, а в 2026-м – обновлённую площадь Партизан.

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#александр горбылёв
Пенсионерка из Суджи спустя восемь месяцев встретилась с дочерью
28 марта 2025, 15:57

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

85-летняя пенсионерка из Суджи спустя восемь месяцев была спасена российскими бойцами и смогла встретиться с дочерью. Как выяснил RT, женщину зовут Екатерина Андреевна, с семьей она не виделась с августа, когда в Курскую область началось вторжение.
Ее мужа смогли эвакуировать сначала в Белгород, а потом в Курск. Однако воссоединения с женой он не дождался — 93-летний дедушка умер перед Новым годом, отмечает издание. Екатерина Андреева об этом еще не знает.

Дочь Ольга с августа не знала, жива ли ее мать.
«Некоторое время женщина не знала, живы ли родственники, пока семья случайно не увидела отца Ольги Василия в сети — он засветился в ролике бойцов ВС России и репортаже украинских СМИ», — говорится в материале.
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РФ имеет право указывать, какие войска могут быть на Украине
Профессор Малинен: РФ вправе указывать, какие войска могут быть на Украине
28 марта 2025, 15:45

Фото: iStock/IherPhoto

Россия имеет право указывать, какие войска могут находиться на территории Украины. Об этом пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Россия может указывать, какие войска можно вводить на Украину, и, если ваши военные прибудут, они станут законными военными целями», — написал Малинен в соцсети X.

Он считает, что миротворческая миссия на Украине должна быть организована под мандатом ООН.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания», несмотря на позицию РФ. При этом он не уточнил, как именно будет функционировать миссия и на каких основаниях она войдёт на Украину.

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В Кремле высказались о моратории на удары по энергетическим объектам Украины
Песков: Россия имеет право не соблюдать мораторий, если Киев будет его нарушать
28 марта 2025, 15:19

Фото: istockphoto/yulenochekk

Если Киев продолжит нарушать достигнутые договоренности, Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сейчас ВС РФ выполняют полученный приказ.
«При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы, наверное, нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры», — сказал Песков.

В понедельник, 24 марта, Россия и США договорились о моратории на удары по энергоинфраструктуре РФ и Украины в течение месяца. При этом в Минобороны России заявляли, что Киев уже нарушал договоренности.

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Сенатор высказался о переговорах с США в Саудовской Аравии
Карасин: российско-американские переговоры прошли конструктивно и спокойно
28 марта 2025, 15:05

Фото: istockphoto/ronniechua

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, однако наивно ждать какого-то прорыва на первых же встречах, считает сенатор Григорий Карасин.
«Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся. И будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей группой экспертной», — сказал сенатор телеканалу «Россия 24».
При этом политик подчеркнул, что работать с сегодняшней американской командой «в принципе можно». Карасин добавил, что американская сторона слушает и противопоставляет услышанному свою позицию, но это обычная работа.

Переговоры России и США состоялись в понедельник, 24 марта. Стороны обсуждали черноморскую инициативу.

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Дети из двух подмосковных посёлков стали участниками акции «Письмо солдату»
28 марта 2025, 14:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Дети из Удельной и Быкова написали письма и нарисовали красочные открытки для военнослужащих. Акцию организовала депутат-единоросс Ирина Барыбина, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Все послания будут отправлены вместе с гуманитарной помощью в зону СВО.
«Каждый месяц мы проводим акцию «Письмо солдату» с детьми из посёлков Удельная и Быково. Поддержка для участников спецоперации, находящихся вдали от дома, просто необходима. Наши воспитанники выразили слова благодарности тем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, за мирное небо, пожелали успешного выполнения боевых задач и возвращения домой живыми и здоровыми», – рассказала Барыбина.
Акция прошла в рамках партийного проекта «Крепкая семья», направленного на укрепление семейных ценностей и реализацию полезных социальных инициатив.

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