Глава Рузского округа Горбылёв рассказал о поддержке участников СВО и ветеранов

А. Горбылёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Рузском муниципальном округе особое внимание уделяется всему, что связано с поддержкой участников спецоперации и их семей. Об этом глава муниципалитета Александр Горбылёв рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Мы постоянно взаимодействуем с семьями участников спецоперации, поддерживаем их. В округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, туда уже приняты 10 человек. Один боец подал заявку в программу «Герои Подмосковья», – рассказал Горбылёв.Он добавил, что в муниципальном округе не забывают и о подвигах земляков в военные годы.
«В преддверии 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне устанавливаем стелу «Населённый пункт воинской доблести» в Рузе. Важный аспект, что все наши ветераны, которых, к сожалению, уже осталось мало, являются Почётными гражданами Рузского муниципального округа», – сказал глава Воробьёву.В планах по благоустройству в этом году – открыть в Рузе после реконструкции сквер на ул. Социалистической, а в 2026-м – обновлённую площадь Партизан.
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