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ВС РФ приближаются к Часов Яру

Военкор Лисицын: ВС РФ приближаются к Часов Яру
27 февраля 2024, 15:32
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Амия России приближается к населенному пункту Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын ИА «ZOV TV».
«ВС РФ на подходе к населенному пункту Часов Яр. Сообщается, что до города осталось менее чем 1 км», — написал Лисицын в своем Telegram-канале.
Ранее военно-космические силы России нанесли удар по базе ВСУ в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ-1500. Вес этого боеприпаса, как видно из названия, составляет полторы тонны.


Удар пришёлся по пункту временной дислокации украинских войск, расположенному на территории жилой застройки города, сообщает «Российская газета». Прикрываться мирными жителями — излюбленная тактика ВСУ со времён Мариуполя и Лисичанска. На этот раз российская разведка точно вычислила координаты противника, а авиация нанесла мощный удар.

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«Степовое – наше»: ВС РФ взяли под контроль очередное село под Авдеевкой — видео
Военкор Коц: ВС РФ освободили село Степовое от ВСУ
27 февраля 2024, 16:13

Фото: iStock/zim286

Подразделения 2-й гвардейской армии группировки «Центр» продолжают прорывать оборону ВСУ на севере от Авдеевки. На этот раз удалось установить контроль нал населенным пунктом Степовое. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Штурмовики 2 армии прорвали оборону противника и освободили н.п. Степовое (Петровское). Под угрозой полного уничтожения остатки всушников сбежали со своих позиций», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время российские военные проводят зачистку освобожденного села и наращивают группировку сил для дальнейшего наступления.

«Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — заключи Коц.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В этот день главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе ВСУ из города. Однако, по информации Минобороны РФ, украинские войска начали беспорядочно бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

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#победа
#минобороны рф
#военные
#контроль
#telegram
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Российские войска освободили населённый пункт Северное на Авдеевском направлении
27 февраля 2024, 15:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия освободили населённый пункт Северное на Авдеевском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции», — сообщило российское оборонное ведомство в своём Telegram-канале.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В этот день главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе ВСУ из города. Однако, по информации Минобороны РФ, украинские войска начали беспорядочно бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

Информацию от МО РФ подтвердил и пленный украинский военнослужащий Дмитрий Дядчук. Подробнее его историю можно прочитать в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
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Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО
27 февраля 2024, 15:20

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные уничтожили первый американский танк Abrams M1 в зоне проведения СВО, подтвердили в Минобороны РФ.
По данным СМИ, ВСУ получили танк от США осенью 2023 года. Техника долго находилась в запасе и не была задействована в бою. Американскую боевую машину удалось уничтожить при помощи FVP-беспилотника «Ланцет», и противотанкового оружия.

В оборонном ведомстве также сообщили, что на Авдеевском направлении, кроме Abrams, были также уничтожены три БМП (боевые машины пехоты-прим.ред). Среди личного состава ВСУ также есть потери. Более 485 украинских военных были ликвидированы.

Прежде глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ с начала проведения СВО лишились около 444 тысячи военнослужащих.

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Шойгу: ВСУ пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта
27 февраля 2024, 15:14

Фото: сайт Кремля

ВСУ пытаются не допустить развала фронта с помощью резервов, однако ВС РФ уничтожают их высокоточным оружием Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.
«После краха контрнаступления командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — заявил Шойгу.

Он добавил, что российские военные при этом уничтожают резервы ВСУ, используя высокоточное оружие, и не позволяет перебрасывать противнику дополнительные силы в зону боевых действий, чем лишает украинскую сторону возможности контратак.

Кроме того, по словам Шойгу, ВС РФ продолжают улучшать позиции на Донецком и Купянском направлениях после освобождения Авдеевки. За минувшую неделю армия России взяла под свой контроль три населенных пункта: Победа, Ласточкино и Северное в ДНР.

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В Одессе военкомы начали применять газовые баллончики при задержании призывников
«Страна.ua»: Одесские военкомы начали заливать призывников газовыми баллончиками
27 февраля 2024, 15:11

Фото: istock / Michele Ursi

Военкомы в Одессе начали использовать слезоточивый газ во время задержаний военнообязанных на улицах. Об этом сообщает украинское информагенство «Страна.ua».
Телеграм-канал издания опубликовал видео, на котором мужчина пытается отбиться камнем от военкомов, после чего в него распыляют баллончик со слезоточивым газом.

«Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», — комментирует ролик издание .
До этого жительницы Одессы выгнали из трамвая военкомов, проверявших документы.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#мужчина
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В Донецке осужден офицер «Азова»*, приказавший стрелять по жилым домам в ДНР
Суд дал 29 лет офицеру «Азова»* за приказ обстрелять село в ДНР
27 февраля 2024, 14:37

Фото: istock / Zolnierek

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 29 годам колонии строгого режима бойца украинского военизированного националистического объединения «Азов»* Максима Юхимчука за приказ обстрелять жилые дома из гаубицы и пушки. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Главную военную прокуратуру.
Мужчина признан виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, о применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды и об умышленном разрушении чужого имущества путем взрыва, который повлек причинение значительного ущерба.

Суд установил, что что по приказу Юхимчука с 25 февраля по 17 марта 2022 года обстреляли жилой массив села Лебединское в ДНР из 122-мм гаубицы и 100-мм полевой пушки. Из-за обстрела повреждены четыре жилых дома. Общая сумма ущерба оценивается в 2,3 миллиона рублей. К счастью, во время атаки, жители спрятали в укрытиях, поэтому никто не пострадал.

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*запрещенная в России террористическая организация
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Рогов: Большая часть села Работино перешла в серую зону
27 февраля 2024, 14:13

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Большая часть села Работино перешла в серую зону, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Позиционные ожесточенные бои в Работино продолжаются. Наши поддавливают с юга и запада. На данный момент южная часть села четко за нами, там взяты пять вражеских опорных пунктов противника, большая же часть Работино перешла в серую зону. Враг засел в северной части», — описал нынешнюю ситуацию Рогов.

Напомним, запорожское село Работино стало одним из главных достижений провального летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины. Однако, с начала 2024 года и без того иссякшие силы украинской армии стали угасать окончательно. Сперва они потеряли Авдеевку, которую часто называют «вторым Артёмовском», а теперь продолжают сдавать позиции и в Работино.

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#сво
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Шойгу назвал площадь территорий, взятых Россией под контроль
Шойгу: ВС РФ взяли под контроль около 327 квадратных километров новых регионов
27 февраля 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

Российская армия установила контроль над территорией 327 квадратных километров новых регионов. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он также сообщил, что за минувшую неделю ВС РФ удалось освободить два населенных пункта Ласточкино и Победу, а также зачистить поселок Северный в ДНР.

Российская армия установила контроль над территорией 327 квадратных километров новых регионов. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что за минувшую неделю ВС РФ удалось освободить два населенных пункта Ласточкино и Победу, а также зачистить поселок Северный в ДНР.

Министр добавил, что на других направлениях российские войска продолжают работу по освобождению и зачистке территорий. ВС РФ оказывают постоянное огневое воздействие на позиции ВСУ, чтобы последние не могли сохранять и восстанавливать свою боеспособность, подчеркнул Шойгу.

Прежде глава оборонного ведомства рассказал о потерях ВСУ с начала проведения спецоперации.

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#вс рф
#запад
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Шойгу назвал три населенных пункта, которые перешли под контроль ВС РФ
Шойгу: ВС РФ за неделю освободили от ВСУ Победу, Ласточкино и Северное в ДНР
27 февраля 2024, 13:43

Фото: сайт Кремля

За минувшую неделю российская армия смогла освободить от ВСУ три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.
По словам Шойгу, с начала текущего года российским войскам удалось освободить от украинских военных в около 327 квадратных километров новой территории России.

«За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — уточнил Шойгу.

Он также отметил, что и на других направлениях спецоперации армия России продолжает наносить мощные удары по объектам ВСУ и не дают им возможности для восстановления боеспособности.

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#победа
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