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Амия России приближается к населенному пункту Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын ИА «ZOV TV».
«ВС РФ на подходе к населенному пункту Часов Яр. Сообщается, что до города осталось менее чем 1 км», — написал Лисицын в своем Telegram-канале.Ранее военно-космические силы России нанесли удар по базе ВСУ в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ-1500. Вес этого боеприпаса, как видно из названия, составляет полторы тонны.
Удар пришёлся по пункту временной дислокации украинских войск, расположенному на территории жилой застройки города, сообщает «Российская газета». Прикрываться мирными жителями — излюбленная тактика ВСУ со времён Мариуполя и Лисичанска. На этот раз российская разведка точно вычислила координаты противника, а авиация нанесла мощный удар.
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Элина Позднякова