Штурм в Часов Яре и атака военного госпиталя ВСУ: последние новости СВО

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ВС РФ продвинулись по трассе на Бахмутском направлении и расширили зону контроля на Ореховском участке. Что российские войска применяют в зоне спецоперации и какой объект ВСУ удалось поразить, читайте в материале «Радио 1».
Харьковское направление
ВС РФ применяют для нанесения ударов беспилотники-камикадзе семейства «Герань». Несколько дронов попали по топливному терминалу в Немышлянском районе, пишет телеграм-канал «Рыбарь». Также российские БПЛА поразили здание военного госпиталя в населенном пункте Великий Бурлук, которое используется ВСУ для размещения личного состава.
Бахмутское направление
Российские штурмовики в результате наступления в направлении Часов Яра, заняли территорию Поповского леса и продвинулись по трассе О-0506.
Донецкое направление
ВС РФ удалось расширить зону контроля по направлению к селу Победа и дойти до северо-западного окончания улицы Героев. Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем телеграм-канале сообщил также о ситуации в Авдеевке.
«Авдеевка практически разломлена пополам в ходе наступательных действий наших бойцов. В Первомайске бойцы ВС РФ атакуют ВСУ в центральной части населенного пункта», - Лисицын.
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Запорожское направление
Российские войска атакуют Новопокровку и Времевский выступ. Позиции ВСУ под огневым контролем ВС РФ в Щербаках, Новоандреевке, Белогорье и Малиновке. Украинская артиллерия ведет обстрелы ВС РФ в Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофёдоровке. На Ореховском участке зафиксировано продвижение российских сил.
«На Ореховском участке наши войска заняли часть позиций к северо-востоку от Новопрокоповки», - сообщил Лисицын.
Угледарское направление
ВС РФ применили средства дальнего поражения (РСЗО) по украинским позициям в Ольговском, Ровнополе, Старомайорском, Золотой Ниве и Пречистовке. Также российские бойцы атаковали к северу от Приютного, в результате чего, украинские войска лишились двух БМП (боевая машина пехоты - прим.ред.), двух автомобилей и гаубицы «Гиацинт-Б».
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Анастасия Хохлова