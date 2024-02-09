Вслед за главкомом Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обвинил украинского чиновника Алексея Данилова в циничности после того, как тот заявил об отсутствии пленных на борту разбившегося под Белгородом Ил-76, об этом пишет «Лента.ру».