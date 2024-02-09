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Вслед за главкомом Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский отправил в отставку главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу
09 февраля 2024, 23:19

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Сергея Шапталу, назначив на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича. Об этом он сам сообщил в своём новом вечернем видеообращении к жителям Украины.
«Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сказал Зеленский.

Баргилевич до этого командовал Силами территориальной обороны Украины, а ещё прежде, в период с 2020 по 2022 годы занимал пост заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне. Он считается одним из ближайших соратников нового украинского главкома Александра Сырского.


Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, отставка Валерия Залужного все-таки состоялась. Новый главком ВСУ выразил надежду на то, что союзники продолжат оказывать Киеву всю необходимую помощь. Он подчеркнул, что основной задачей украинской военной логистики является оперативное и рациональное распределение и доставка в боевые части всего самого необходимого.

При этом среди рядовых военных ВСУ новый главком не имеет популярности. Он считается командующим, который спокойно отправляет на смерть солдат и также известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске.

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#владимир зеленский
#украина
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#армия
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Мобилизованный из Одессы инвалид скончался в первый день службы в ВСУ
В Одессе мобилизованный инвалид умер в первый день службы в ВСУ
09 февраля 2024, 19:33

Фото: istock / razihusin

Одесский территориальный центр комплектации решил призвать в ВСУ мужчину, страдающего эпилепсией. Мобилизированный скончался в первый день службы из-за приступа. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любнец в Телеграм-канале.

«Во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы», — сообщил депутат.
Любнец отметил, что военная прокуратура займется расследованием уголовного дела по факту отсутствия проведения надлежащего медосмотра работниками военкомата и непринятия мер медицинской помощи офицерами военной части.

Ранее жена участника СВО, которому сожгли дом под Истрой, рассказала об угрозах в его адрес. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
#смерть
#украина
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Жительница Екатеринбурга передумала разводиться с мужем, когда он погиб на СВО
Екатеринбурженка отменила развод с погибшим на СВО мужем, чтобы получить выплаты
09 февраля 2024, 18:00

Фото: iStock/Gerasimov174

Жительница Екатеринбурга забрала из ЗАГСа заявление о разводе, когда узнала, что её муж погиб на СВО, об этом стало известно E1.RU.
По информации СМИ, впервые супруг подал заявление о расторжении брака ещё 2 ноября 2023 года, однако, тогда у него не оказалось при себе документа о заключении брака, и заявление не приняли. Вскоре после этого он ушёл служить на специальной военную операцию, но успел оформить доверенность на свою племянницу, которая продолжила заниматься бракоразводным процессом.

21 декабря было принято решение о расторжении брака екатеринбуржцев. Тогда военного уже не было в живых.

9 февраля 2024 года Чкаловский мировой суд принял решение о пересмотре дела, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами — смертью мужчины. Бывшая жена своё заявление забрала, решив получить полагающиеся ей как вдове выплаты.

При этом, близкие погибшего настаивают, что бывшая жена не должна получать никаких выплат, поскольку супруг не живут вместе с 2020 года.

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#брак
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Жители Каширы смогут поздравить участников СВО с 23 февраля
09 февраля 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жителям Каширы предложили поздравить мужчин, находящихся в зоне проведения спецоперации, с Днём защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Многие мужчины-каширяне сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Давайте поздравим их с 23 февраля! Администрация городского округа Кашира, предприятия, социальные учреждения, волонтёры собирают гуманитарную помощь для отправки в зону в СВО. Но самое главное для поздравления – это тёплые слова от нас, земляков. Давайте напишем письма нашим мужчинам, попросим детей подготовить им рисунки», – говорится в сообщении.
Вместе с гуманитарной помощью написанное и нарисованное отправят участникам специальной военной операции. Письма и рисунки можно приносить в Каширский молодёжный центр по адресу: Кашира-3, улица Ленина, дом 9.

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#23 февраля
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#московская область
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Россия отреагировала на высказывания Украины о пленных на борту Ил-76
Сенатор Карасин осудил Украину за заявление о пленных на борту Ил-76
09 февраля 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обвинил украинского чиновника Алексея Данилова в циничности после того, как тот заявил об отсутствии пленных на борту разбившегося под Белгородом Ил-76, об этом пишет «Лента.ру».
Сенатор подчеркнул, что все данные, представленные российскими властями, документально подтверждены, и призвал к ответу тех, кто стоял за направлением ракет из-за рубежа.
«Данилов известен своими циничными заявлениями и разного рода не очень умными комментариями. Все, о чем мы доложили публично, документально подтверждено. То, о чем рассуждает Данилов — трудно сказать, в каком состоянии он это делает. (...) Ответить должны те, кто направлял ракеты и давал команды из-за рубежа — это все остается в силе. На нашу позицию это никак не повлияет», — поделился мнением сенатор.

Несмотря на украинское утверждение, что на борту не было пленных солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ), министерство обороны России заявило о 65 украинских военнослужащих на борту, ни один из которых не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский уже потребовал провести международное расследование.

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На Украине перевели военкоматы на круглосуточную работу
Кабмин Украины постановил военкоматам работать круглосуточно
09 февраля 2024, 17:31

Фото: istock / Oleksander Bontei

Правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

«Предусмотрено… предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания», — написал политик.
Помимо этого, военные комиссариаты могут круглосуточно организовывать медосмотров и обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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«Позор»: проживающие в РФ родители главкома ВСУ Сырского скрывают от людей своё родство
Живущие в России родители главкома ВСУ Сырского стыдятся того, что он делает
09 февраля 2024, 16:40

Родители нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского скрывают от людей своё родство с ним и не обсуждают его карьеру. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Известно, что его родители проживают во Владимире и принимают участие в «Бессмертном полку». Отец в разговоре с изданием попросил не беспокоить их семью, поскольку что для них это тяжелый период.

Соседи семейства Сырских рассказали, что родители никогда не затрагивают тему своего сына, который учился в Москве, но позже переехал на Украину. О назначении на должность главкома ВСУ они узнали из новостей.

84-летний отец и 82-летняя мать новоиспеченного украинского главкома, в основном, проводят время на даче. Женщина также поёт в вокальной группе учителей-ветеранов. Среди ее подписках в социальных сетях есть множество патриотических пабликов. Знакомые семьи Сырских уже пишут им, что такое родство — это позор.

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«Ненавижу украинцев»: В сеть попал разговор Сырского с семьёй
Главком ВСУ Сырский заявил, что ненавидит украинцев
09 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/Olena_Z

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ненавидит украинцев, потому что они хитрые и пронырливые, видеоролик с разговором главкома с семьёй публикует Telegram-канал Mash.
Родители главнокомандующего живут в стандартной панельке на окраине российского города Владимир. Раньше он часто приезжал к ним в гости, а сейчас часами общается по видеосвязи.

Как рассказали соседи родителей Сырского, в последний визит он заявил им, что считает украинцев хитрыми и пронырливыми, поэтому они ему неприятны.

«Я сижу с украинцами в одном штабе и ненавижу их», — заявил Сырский своим близким.

Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на его должность уроженца Владимирской области Александра Сырского.

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#всу
#сво
#россия
#украина
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В США описали два возможных сценария развития событий на Украине
AT: Украина может распасться, либо в стране сменится власть
09 февраля 2024, 15:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина либо распадётся, либо дойдёт до смены власти, с таким заявлением выступил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times.
«Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве», — считает Брайен.

Он также отметил, что Соединённым Штатам и другим странам Североатлантического альянса уже пора задуматься о том, как они будут выходить из сложившейся ситуации в будущем. Брайен считает, что снабжение ВСУ оружием может не сработать, в особенности в том случае, если некому будет стрелять.

В завершении он отметил, что непросто сейчас приходится и олигархии на Украине. Без регулярного вливания западных денег жить им стало тяжелее.

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#всу
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Украинские СМИ раскрыли позывной нового главкома ВСУ Сырского
«Страна.ua»: Позывной Сырского – «Барс»
09 февраля 2024, 15:31

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет позывной «Барс», так назывался отряд под его командованием. Об этом сообщает украинские издание «Страна.ua».
«Так назывался отряд, которым он командовал во время АТО. "Барс" прикрывал украинские войска, окруженные в Дебальцево, когда они выходили из города с большими потерями», - говорится в публикации издания.

Уточняется, что тогда Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени и получил служебное повышение и позывной «Барс». При этом издание отмечает, что у Залужного позывной «Волонтер».

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского.

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#президент
#страны
#владимир зеленский
#всу
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