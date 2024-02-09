Вслед за главкомом Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Сергея Шапталу, назначив на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича. Об этом он сам сообщил в своём новом вечернем видеообращении к жителям Украины.
«Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сказал Зеленский.Баргилевич до этого командовал Силами территориальной обороны Украины, а ещё прежде, в период с 2020 по 2022 годы занимал пост заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне. Он считается одним из ближайших соратников нового украинского главкома Александра Сырского.
При этом среди рядовых военных ВСУ новый главком не имеет популярности. Он считается командующим, который спокойно отправляет на смерть солдат и также известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске.
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Артем Путинцев