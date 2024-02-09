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«Мясник и груз 200»: стало известно, как Сырского называют в ВСУ

Politico: нового главкома ВСУ Сырского называют «мясник» и «генерал 200»
09 февраля 2024, 07:18
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные называют нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясник» и «генерал 200» из-за огромных потерь, к которым привели его приказы. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, отставка Валерия Залужного все-таки состоялась.

«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник"», - говорится в статье.


При этом второй источник издания, капитан ВСУ, подтвердил данную информацию и добавил, что у Сырского есть и другое прозвище. Его называют «генерал 200» в честь «груза 200», так обозначают погибших военных. Он также считает назначение Сырского на пост главкома Сырского очень плохим решением.

Таким образом, издание отмечает, что среди рядовых военных ВСУ новый главком не имеет популярности. Он считается командующим, который спокойно отправляет на смерть солдат и также известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске.
При этом, что дальше будет делать Залужный, пока не известно, заключает автор статьи.

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Путин: Нам не о чем разговаривать с Байденом
Путин рассказал почему нет переговоров с Байденом
09 февраля 2024, 02:45

Kremlin.ru

Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не смог пройти мимо темы их взаимоотношений с президентом США Джоном Байденом.
Владимир Путин уточнил, что причиной отсутствия дипломатической активности между двумя странами на международном уровне является однозначно позиция США по Украине.

"Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?"

Тема Специальной Военной Операции стала ключевой, в обсуждении между Карлсоном и Путиным.
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#оружие
#владимир путин
#операции
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Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ
Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации
08 февраля 2024, 21:22

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

Вечером 8 февраля глава киевского режима сообщил о встрече с бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным. Он выразил ему благодарность «за два года защиты» страны и обсудил необходимое обновление ВСУ. Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сведения об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Александра Сырского.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре причины смены главкома ВСУ с Залужного на Сырского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
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#новости
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Из украинского плена вернулись сто российских военнослужащих
Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «100 на 100»
08 февраля 2024, 20:33

Фото: istock / Prostock-Studio

Россия и Украина обменялись военнопленным по формуле 100 на 100. Об этом информирует Министерство обороны РФ в Телеграм-канале.

По данным ведомства, военнослужащие российской армии вернулись с подконтрольной Киеву территории 8 февраля после переговоров. Самолетами ВКС России освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где будут проходить лечение и реабилитацию. Бойцам также окажут всю необходимую психологическую помощь.

В оборонном ведомстве отметили, что посредническое участие гуманитарного характера в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными российскими и украинскими военнослужащими состоялся 31 января. Тогда в РФ вернулись 195 бойцов. Столько же пленных передали Украине.

Ранее первая пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как ее спасли российские солдаты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
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#лечение
#украина
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#солдаты
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#плен
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ВСУ осуществили неудачную попытку атаки Белгорода
МО: ПВО сбили 8 снарядов РСЗО «Ураган» на подлёте к Белгороду
08 февраля 2024, 18:40

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха»», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны также уточнили, что атака Белгородской области была пресечена при помощи дежурных систем противовоздушной обороны.

Напомним, эта не первая атака региона со стороны ВСУ за сегодняшний день. Ранее стало известно, что при помощи «Ольхи» украинская армия открыла огонь по Шебекино. В результате, четыре мирных жителя получили ранения. Один мужчина был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии.

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#белгород
#минобороны рф
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#всу
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«Полный разгром»: На Украине признали необходимость скорейшего перемирия
«Страна.ua»: Украине необходимо срочное перемирие, иначе её ждёт полный разгром
08 февраля 2024, 18:21

Фото: iStock/JARAMA

Если Украина в срочном порядке не пойдёт на перемирие с Россией – её ждёт полный разгром, об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Продолжение войны порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В украинской газете отметили, что Киеву требуется срочное перемирие, поскольку Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку как в лично составе, так и в технике и боеприпасах.

Журналист отметил, что помимо отсутствия помощи от главного союзника Киева — США, с объёмами необходимой Украине поддержки перестали справляться и в Европе.

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#всу
#сво
#боеприпасы
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«Он вернулся»: Германия может остаться единственным спонсором Украины
Politico: Германия может столкнуться с худшим сценарием в помощи Украине
08 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Во время своего визита в Соединённые Штаты канцлер ФРГ Олаф Шольц может обнаружить, что Германия останется единственным спонсором Украины, об этом пишет Politico.
«Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся. По крайней мере, с точки зрения американской политики в отношении худшего стратегического кошмара Европы на Украине», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Напомним, ранее главным союзником Киева были Соединённые Штаты Америки, однако, в декабре 2023 года Пентагон заявил, что может отправить ВСУ последний транш военной помощи. 8 февраля стало известно, что американский Сенат отклонил законопроект, в котором предлагалось выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов.

Теперь же, если Вашингтон оставит место «главного спонсора» ВСУ, его придётся занять Берлину.

«Сбывается самый мрачный сценарий немцев», — отметили в Politico.

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#германия
#всу
#сша
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Прокуратура Подмосковья решает вопросы выплат и медпомощи участникам СВО
08 февраля 2024, 16:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Одно из главных направлений совместной работы властей Московской области и Прокуратуры региона – защита прав участников спецоперации и их семей. Об этом заявил генпрокурор Московской области Сергей Забатурин на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства. В нём принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Надзорными мерами обеспечивается выплата военнослужащим единовременной материальной помощи и реализация социальных гарантий их семьям. Решаются вопросы медицинской помощи раненым бойцам, реабилитации, трудоустройства, погашения кредитных обязательств», – сказал генеральный прокурор.
Он отметил, что по инициативе Прокуратуры и при поддержке губернатора подмосковным военнослужащим предоставлены региональные меры поддержки.
«Это освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили, платы за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, пени при оплате коммунальных услуг. Мы работаем в тесном взаимодействии с представителями военной прокуратуры, региональных и муниципальных властей, с подмосковным филиалом «Фонда защитников Отечества», – рассказал Сергей Забатурин.
Ранее сообщалось, что на заседании подвели итоги надзорной деятельности в Московской области за 2023 год и поставили задачи на 2024-й.

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#сво
#спецоперация
#московская область
#прокуратура
#андрей воробьёв
#губернатор
#реабилитация
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В США предупредили Украину о возможной потере Одессы
Экс-советник Пентагона: РФ может взять под контроль Одессу
08 февраля 2024, 15:56

Фото: iStock/3dmitry

Россия может забрать Одессу под свой контроль, Если Украина откажется от проведения мирных переговоров. Такое мнение выразил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
«Учитывая нежелание Украины обсуждать мир и намерение ее руководства избегать переговоров и воевать дальше, вопрос в том, понадобится ли Путину взять Одессу, остается открытым», — заявил Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, велика вероятность того, что российское руководство отдаст приказ начать операцию по освобождению Одессы, если Украина откажется от мирного урегулирования конфликта. Этот город всегда считался русским, напомнил Фриман. А его потеря лишит Киев выхода к Черному морю.

Кроме того, бывший советник отметил, что Москва ни при каких обстоятельствах не даст НАТО взять Украину под свой контроль и сделает все, чтобы избежать подобного исхода конфликта.

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В Киеве заявили, что Норвегия задолжала им миллиарды долларов
Каленюк: Норвегия заработала на украинском конфликте и должна Киеву миллиарды
08 февраля 2024, 15:56

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия заработала на украинском конфликте миллиарды и теперь должна финансировать Киев, с таким дерзким заявлением выступила глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в интервью для Radio NV.
По словам Каленюк, Осло заработало на украинском конфликте более 200 миллиардов долларов. Правда, каким именно образом — чиновница не уточнила.

«Норвегия и Япония — это две страны, которые закрывают дыру в нашем бюджете, которую должны были финансировать Соединенные Штаты Америки. Дефицит в нашем бюджете более 20 миллиардов долларов в годовом выражении уже третий месяц закрывают норвежцы», — заявила Каленюк.

Она также подчеркнула, что Норвегия - очень богатая страна, и может позволить себе вкладываться в поддержку Вооружённых сил Украине гораздо большими средствами.

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#сво
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