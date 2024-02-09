«Мясник и груз 200»: стало известно, как Сырского называют в ВСУ

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Украинские военные называют нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясник» и «генерал 200» из-за огромных потерь, к которым привели его приказы. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, отставка Валерия Залужного все-таки состоялась.
При этом второй источник издания, капитан ВСУ, подтвердил данную информацию и добавил, что у Сырского есть и другое прозвище. Его называют «генерал 200» в честь «груза 200», так обозначают погибших военных. Он также считает назначение Сырского на пост главкома Сырского очень плохим решением.
Таким образом, издание отмечает, что среди рядовых военных ВСУ новый главком не имеет популярности. Он считается командующим, который спокойно отправляет на смерть солдат и также известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске.
При этом, что дальше будет делать Залужный, пока не известно, заключает автор статьи.
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«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник"», - говорится в статье.
При этом второй источник издания, капитан ВСУ, подтвердил данную информацию и добавил, что у Сырского есть и другое прозвище. Его называют «генерал 200» в честь «груза 200», так обозначают погибших военных. Он также считает назначение Сырского на пост главкома Сырского очень плохим решением.
Таким образом, издание отмечает, что среди рядовых военных ВСУ новый главком не имеет популярности. Он считается командующим, который спокойно отправляет на смерть солдат и также известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске.
При этом, что дальше будет делать Залужный, пока не известно, заключает автор статьи.
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Элина Позднякова