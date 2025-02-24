ВСУ атаковали Рязань и попали в «огненный ад» под Курском: последние новости СВО на 24 февраля

Российские войска достигли значительных успехов на ключевых направлениях, включая освобождение Новоандреевки на Покровском фронте, Белогоровки на Северском направлении и Улаклы на Угледарском участке. Также были нанесены массированные удары по позициям ВСУ. На фронтах Херсонском, Запорожском, Купянском и Покровском российские силы продолжают наступление, укрепляют свои позиции и преодолевают оборону противника. Подробности – в материале «Радио 1».