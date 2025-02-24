ВСУ атаковали Рязань и попали в «огненный ад» под Курском: последние новости СВО на 24 февраля

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Российские войска достигли значительных успехов на ключевых направлениях, включая освобождение Новоандреевки на Покровском фронте, Белогоровки на Северском направлении и Улаклы на Угледарском участке. Также были нанесены массированные удары по позициям ВСУ. На фронтах Херсонском, Запорожском, Купянском и Покровском российские силы продолжают наступление, укрепляют свои позиции и преодолевают оборону противника. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская область
В Курской области продолжаются ожесточённые бои. На утро 24 февраля российские войска продолжают наступление в направлении Журавки, прорываясь через границу от Николаево-Дарьино. По уточнённым данным, небольшие штурмовые группы ВС РФ вошли в северную часть Журавки и закрепляются на своих позициях.
ВСУ проводят контратаки из Беловодов, пытаясь остановить продвижение российских войск. Несмотря на сопротивление, ВС РФ продолжают оказывать давление на противника, сжимая его позиции на данном участке фронта.
В районе Свердликово украинские войска не прекращают попыток восстановить утраченный контроль. Почти ежедневно командование ВСУ отправляет группы боевиков на бронетехнике для атак на южные и восточные окраины села, но все их усилия оказываются безуспешными.
Тем временем российские войска расширяют свои позиции к западу от Свердликово, продвигаясь через лесополосы вдоль границы, создавая «огненный ад» для ВСУ.
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Рязанской области
Телеграм-канал Baza сообщил о том, что беспилотники ВСУ атакуют Рязанскую область, предполагаемой целью является НПЗ в Рязани. Минобороны РФ и местные власти пока не прокомментировали эту информацию. По данным портала, над городом слышны несколько взрывов, работает система ПВО. Также сообщается, что в районе нефтеперерабатывающего завода начался пожар.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские войска увеличивают численность личного состава и укрепляют свои позиции с помощью инженерных подразделений. Воздушно-космические силы России нанесли ряд ударов по позициям ВСУ в населённых пунктах Садовое и Днепровское. На острове Корабелов был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии, что значительно ослабило возможности противника в этом районе.
Запорожское направление
На Запорожском фронте идут интенсивные бои за контроль над Пятихатками. Российские подразделения также добились успехов южнее Щербаков, укрепляя свои позиции. У Каменского продолжаются позиционные столкновения, где обе стороны обмениваются ударами без значительных изменений на линии соприкосновения.
Фото: iStock/Olena Bartienieva
Торецкое направление
В Торецке российские войска проводят операции по очистке периметра города. Согласно информации с места событий, ВСУ готовятся к контрнаступлению, перебрасывая дополнительные группы операторов беспилотников, личный состав и технику для укрепления своих позиций.
Часовоярское направление
В Часов Яре продолжаются позиционные столкновения, однако пока не зафиксировано значительных изменений в положении сторон. Ситуация остаётся напряжённой, но стабильной.
Северское направление
На Северском направлении российские силы добились важного успеха, освободив Белогоровку. Штурмовые группы подняли флаги западнее террикона Мелового карьера, что стало символом падения обороны ВСУ, удерживаемой с сентября 2022 года. В настоящее время российские штурмовики проводят зачистку западных улиц Белогоровки и продвигаются к административной границе между Луганской и Донецкой народными республиками.
Трамп и Путин провели переговоры? Был ли диалог на самом деле, реакция Кремля и почему президент США отказался ехать в Киев
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке бои продолжаются южнее Ямполовки и Ивановки. Подразделения ВС РФ прорываются через укрепрайоны противника на высотах и приближаются к населённому пункту Грековка. Упорное сопротивление ВСУ не останавливает продвижение российских сил, которые методично преодолевают оборонительные линии.
Купянское направление
На Купянском направлении российские войска расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол. В ходе наступления они выбили противника из Голубовки и, обходя укреплённый район ВСУ в Кондрашовке, движутся к Купянску. На северном фланге города идут бои в районе Кутьковки, где российские силы отбили несколько позиций противника и продвинулись к селу на 600 метров.
Читайте также:
Потери ВСУ с начала СВО составляют 1,08 млн военных убитыми и ранеными
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
«Крах обороны неизбежен»: в ФРГ объяснили, как Маск может в момент уничтожить ВСУ
Анастасия Хохлова