«Крах обороны неизбежен»: в ФРГ объяснили, как Маск может в момент уничтожить ВСУ

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Отключение спутникового интернета Starlink на территории Украины привело бы к полному краху обороны ВСУ, сообщил немецкий телеканал ZDF.
В материале подчеркивается, что доступ блока к системе Starlink на длительное время стал бы необратимым ударом для украинской армии.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США угрожали Киеву отключением Starlink в ответ на отказ Владимира Зеленского подписывать соглашение о передаче стратегических ресурсов Украины Вашингтону. Однако Илон Маск отреагировал на публикацию и обвинил агентство во лжи.
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«Если бы закрытие продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым», — заверяет автор.Кроме того, отключение спутникового интернета могло бы сказаться не только на военной сфере, но и на экономике страны, вызвав недовольство среди населения.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США угрожали Киеву отключением Starlink в ответ на отказ Владимира Зеленского подписывать соглашение о передаче стратегических ресурсов Украины Вашингтону. Однако Илон Маск отреагировал на публикацию и обвинил агентство во лжи.
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Мария Моисеева