ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР

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В течение последних 24 часов украинские вооруженные силы провели десять атак по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 35 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) через Telegram-канал.
«За последние сутки было зафиксировано десять случаев обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ)... На направлении Донецк было проведено четыре артиллерийских обстрела калибром 155 миллиметров, а на направлении Горловка — шесть артиллерийских обстрелов калибром 155 и 152 миллиметра», — гласит сообщение представительства.По данным представительства, общее количество выпущенных снарядов составило 35. Обстрелы затронули два населенных пункта: Донецк и Горловка. О жертвах среди мирных жителей не сообщалось, указывает представительство.
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