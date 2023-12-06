Несколько взрывов прогремело в Белгородской области

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Украинская сторона обстреляла село Вязовое в Белгородской области, повреждена ЛЭП, несколько улиц полностью обесточены. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела в светлое время суток.
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