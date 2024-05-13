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Симптомы, которые появились у жителей села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, совпадают с теми, что возникают при использовании синильной кислоты, сообщил в интервью РИА Новости доктор химических наук и разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.
ВСУ применили боевые отравляющие вещества против гражданского населения в селе Семеновка, что вызвало у людей удушье, рвоту, сильный кашель, и у некоторых симптомы продолжаются до сих пор, рассказал местный житель Сергей, эвакуированный из зоны боев в конце апреля российскими военными.
Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, считаются одними из самых токсичных веществ, вызывая тяжелые отравления. Синильная кислота, легко испаряющаяся жидкость, имеет характерный запах горького миндаля и является сильным ядом, смертельное отравление может произойти при употреблении всего 0,05 грамма этого вещества.
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«Похоже, что у них (ВСУ) был какой-то вид химического оружия, так как у людей были признаки задышки, вкус миндаля во рту и металлический привкус, а также рвота», — поделился своим опытом собеседник агентства.
Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, считаются одними из самых токсичных веществ, вызывая тяжелые отравления. Синильная кислота, легко испаряющаяся жидкость, имеет характерный запах горького миндаля и является сильным ядом, смертельное отравление может произойти при употреблении всего 0,05 грамма этого вещества.
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Артем Кузьмин