Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой, заявили в России

ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой, заявили в России

ТАСС: ВСУ применили химоружие под Клещеевкой
10 апреля 2024, 00:36
Фото: iStock/andrey shalari

Фото: iStock/andrey shalari

Россия обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Может применяться адамсит (DМ) – отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», – подчеркнул собеседник агентства.

Адамсит поражает дыхательные пути, вызывает замедление сердечного ритма, повышение артериального давления и внезапную остановку дыхания.



Ранее было объявлено, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении токсичных химикатов украинскими военными и тщательно проверит зафиксированные факты.

Читайте также:

В СИЗО Белгорода совершил самоубийство волонтёр, помогавший украинским беженцам

«Мы заложники»: Зеленский о зависимости от США

Во Франции раскрыли стратегический ход России на Украине
#оружие
#всу
#отравление
#вс рф
#сво
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
«Зеркало недели»: в Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы
12 апреля 2024, 01:17

Фото: istock / André Muller

Ночью в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом информирует украинское агентство «Зеркало недели».
Детали не сообщаются, местные власти ситуацию не комментировали.

В Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Читайте также:

Запад встревожен катастрофическим положением Украины

Путин прокомментировал удары по энергообъектам Украины

В Минобороны раскрыли, чем обернётся новое контрнаступление Украины
#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запад встревожен катастрофическим положением Украины
Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала СВО
11 апреля 2024, 22:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина находится в самом уязвимом положении с начала российской спецоперации. Об этом пишет Bloomberg.
«Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в статье.

Авторы утверждают, что российские удары по энергообъектам Украины, а также успешное продвижение армии России вглубь украинской обороны вызывают опасения, что силы ВСУ находятся на грани полного краха. Издание считает, что следующие месяцы станут огромным испытанием для Украины.

Читайте также:

Путин прокомментировал удары по энергообъектам Украины

«Опаснее Кинжала»: ВС РФ впервые применили новейшее оружие для уничтожения Трипольской ТЭС

На Западе пришли к шокирующему выводу после уничтожения Трипольской ТЭС
#оружие
#украина
#всу
#вс рф
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прокомментировал удары по энергообъектам Украины
Путин: Москва была вынуждена ответить на удары Украины по энергообъектам РФ
11 апреля 2024, 21:57

Фото: сайт Кремля

Россия из гуманных соображений не наносила удары по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на атаки Киева на энергообъекты РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов», — заявил Путин.

Он уточнил, что в зимний период Россия намеренно не наносила удары по эноргообъектам Украины, чтобы не оставить без электричества больницы и другие социальные учреждения.

Однако российский лидер подчеркнул, что Москва вынуждена была пойти на подобный шаг после серии украинских ударов по российским энергетическим объектам.

Читайте также:

Путин ответил на вопрос о мирном решении споров с Украиной

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Путин объяснил, почему Россия защищает свои интересы вооружённым путём
#москва
#россия
#больницы
#лидер
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
11 апреля 2024, 21:57

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Деятельность террористической ячейки, которая планировала совершить теракт на объекте Вооруженных Сил Российской Федерации в Донецке, была пресечена 11 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По информации ведомства, члены этой группы, совершив преступление на территории России, намеревались уехать в Турцию, а затем через нее — на Украину.

На месте жительства террористов, задумавших теракт в Донецке, были обнаружены и изъяты два стрелковых оружия, готовые к использованию, а также ручные гранаты.

ФСБ также отметила, что координация деятельности этой группы осуществлялась с территории Украины.

В состав группы, планировавшей теракт в Донецке, входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии.

Читайте также:

ФСБ: Британия с ВСУ готовили штурм российской буровой в Черном море

ФСБ задержала двух калининградцев за создание диверсионного сообщества

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
#преступление
#фсб
#теракт
#документы
#всу
#британия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны раскрыли, чем обернётся новое контрнаступление Украины
Источник в МО: новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой
11 апреля 2024, 21:47

Фото: iStock/JARAMA

Новое контрнаступление Украины завершится полной катастрофой для Киева. Такое заявление сделал высокопоставленный источник в Минобороны России.
«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — отметил источник из Минобороны.

Он уточнил, что при прошлом контрнаступлении ВСУ порядка 166 тысяч украинских бойцов были убиты или ранены. При этом в рядах армии Украины находятся в основном малообученные военные, а своего оружия у Киева и вовсе не осталось. Им остается надеяться только на помощь Запада.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев подготовил план нового контрнаступления, в который также входит разрушение Крымского моста. А для его осуществления Украине необходимо лишь современное западное вооружение.

Читайте также:

В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления

Путин ответил на вопрос о мирном решении споров с Украиной

«Опаснее Кинжала»: ВС РФ впервые применили новейшее оружие для уничтожения Трипольской ТЭС
#помощь
#военные
#оружие
#президент
#вооружение
#план
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
#минобороны
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин ответил на вопрос о мирном решении споров с Украиной
Путин: Россия никогда не отказывалась от мирного решения споров с Украиной
11 апреля 2024, 21:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отвергала идею мирного разрешения споров с Украиной и всегда стремилась к этому, передает РИА Новости.
Российский лидер заявил об этом на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы никогда не отвергали мирное разрешение споров, скорее всего, наоборот, мы были склонны к этому», — отметил Путин, комментируя ситуацию на украинском направлении.
Он также упомянул, что Россию не пригласили на мирную конференцию в Швейцарии, хотя говорят, что без участия России невозможно достичь мирного решения.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине

МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине

Политолог Баширов объяснил бессмысленность саммита по Украине в Швейцарии
#мид
#саммит
#лидер
#путин
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР
Рогов: ВС России форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное в ДНР
11 апреля 2024, 21:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска успешно произвели форсирование реки Мокрые Ялы в районе села Урожайное.
Об этом 11 апреля заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши воины успешно перешли реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и устроили оборону в лесополосе, откуда они вытеснили украинских боевиков», — отметил Рогов.
Он также добавил, что попытки контратаки со стороны противника на данном участке были отражены.

Читайте также:

«Крепкий план»: Рогов высмеял слова Зеленского о новом контрнаступлении

Рогов сообщил о взрывах в порту Черноморска и на мосту в Одессе

Рогов: УГИЛ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС
#аэс
#план
#новости
#владимир рогов
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления
Источник в МО: ВСУ при прошлом наступлении потеряли убитыми и ранеными 166 тыс
11 апреля 2024, 20:59

Фото: istock / Tomas Ragina

Главным итогом прошлогоднего контрнаступления Вооруженных Сил Украины стали печальные потери — более 166 тысяч украинских военнослужащих погибли или получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил авторитетный источник из Министерства обороны России в ответ на заявления Владимира Зеленского о возможном новом контрнаступлении Украины, передает РИА Новости.

«Необходимо напомнить, что в результате реализации предыдущего плана контрнаступления, предложенного главнокомандующим Зеленским в 2023 году, который можно охарактеризовать как неудачный, более 166 тысяч военнослужащих ВСУ были либо убиты, либо получили серьезные ранения. Также были потеряны 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолета», — отметил источник из Минобороны.
Ранее Зеленский заявил, что готовится к новой операции контрнаступления и выразил намерение включить в нее разрушение Крымского моста.

Читайте также:

Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление

«Крупнейшее военное поражение»: Американский бизнесмен оценил контрнаступление ВСУ

Вице-премьер Крыма Мурадов: Новое контрнаступление окончательно погубит Украину
#украина
#бизнесмен
#операции
#новости
#всу
#минобороны
#зеленский
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе пришли к шокирующему выводу после уничтожения Трипольской ТЭС
Меркурис: уничтожение Трипольской ТЭС указывает на крах ПВО Украины
11 апреля 2024, 20:53

Фото: iStock/3DSculptor

Полное уничтожение Трипольской теплоэлектростанции указывает на крах ПВО Украины. Такой вывод сделал британский аналитик Александр Меркурис.
«Мы видим последствия краха воздушной обороны, мы видим, как русские могут уничтожать гигантские теплоэлектростанции вблизи Киева, а также то, что системы ПВО даже в самом городе, судя по всему, больше не функционируют», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале.

Он также напомнил, что ещё до уничтожения Трипольской ТЭС армия России постоянно наносила успешные удары по украинским системам ПВО.

Ранее издание Defence Express сообщало, что для удара по украинской Трипольской ТЭС армия России применила новейшие ракеты Х-69, которые являются опаснее «Кинжала», что позволило полностью уничтожить мощнейшую электростанцию Киевской области.

В статье уточняется, что Х-69 является дозвуковой крылатой ракетой для истребителей. Она способна лететь на сверхнизкой высоте – порядка 20 м. При этом, по данным издания, запустили ракету с расстояния порядка 400 км, когда в характеристике указано, что она может пролетать до 290 км.Эти ракеты позволят России поражать множество объектов Украины с истребителей, которые могут подлетать к границе на 50-70 км.

Читайте также:

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена

Четверг 11 апреля стал чёрным днём для истории «Центрэнерго Украины»

В Сумской области заявили о повреждении ТЭЦ
#армия
#тэц
#youtube
#армия россии
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф