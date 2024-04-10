ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой, заявили в России

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Россия обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Может применяться адамсит (DМ) – отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», – подчеркнул собеседник агентства.
Адамсит поражает дыхательные пути, вызывает замедление сердечного ритма, повышение артериального давления и внезапную остановку дыхания.
Ранее было объявлено, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении токсичных химикатов украинскими военными и тщательно проверит зафиксированные факты.
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