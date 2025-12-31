ВСУ массово захватывают жилые дома на правобережье Днепра

31 декабря 2025, 18:37

ТАСС: боевики ВСУ незаконно занимают жилые дома на правом берегу Днепра

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ незаконно селятся в жилых домах на правобережье Днепра и обустраивают в них пункты временной дислокации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.





По их словам, речь идет не об аренде или выкупе жилья, а о фактическом захвате домов местных жителей.

«Подобных случаев в открытых источниках описано предостаточно», — сказал собеседник агентства.