ВСУ массово захватывают жилые дома на правобережье Днепра
ТАСС: боевики ВСУ незаконно занимают жилые дома на правом берегу Днепра
Боевики ВСУ незаконно селятся в жилых домах на правобережье Днепра и обустраивают в них пункты временной дислокации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.
По их словам, речь идет не об аренде или выкупе жилья, а о фактическом захвате домов местных жителей.
«Подобных случаев в открытых источниках описано предостаточно», — сказал собеседник агентства.Он также отметил, на правобережье Днепра такая практика носит массовый характер. Практически каждый дом, по утверждению источника, занят украинскими военными незаконно.
Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении пять боевиков ВСУ добровольно сдались в плен ВС РФ, переправившись через Днепр.