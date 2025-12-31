Пять боевиков ВСУ переправились через Днепр и сдались в плен ВС РФ
На Херсонском направлении пять солдат ВСУ добровольно сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, украинские боевики без оружия и бронежилетов переправились через Днепр на моторной лодке. Они высадились с поднятыми руками в заранее оговоренном месте, где их ждали российские военные.
Отмечается, что операция проводилась под строгим контролем с использованием специальных чат-ботов в телеграм-канале, чтобы обеспечить безопасное и скрытное перемещение сдающихся.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий Сергей Шевченко попал под атаку своих же беспилотников и помог раненому российскому бойцу.
Читайте также: