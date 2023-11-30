ВСУ начали охоту на российские системы РЭБ

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Украинская армия развернула охоту за российскими системами РЭБ, так как они слишком хорошо защищают от управляемых ракет и снарядов, переданных странами Запада. Об этом пишет CNN.
«Российская система "Поле-21", которая глушит сигнал GPS у дронов и ракет, является важной частью растущего электронного арсенала Москвы. В сентябре российские власти заявили об удвоении производства систем РЭБ», - говорится в статье.
Также добавляется, что украинские военные, находящиеся под Авдеевкой, заявляют, что российские системы сбивают с курса высокоточные снаряды «Экскалибур».
В Минцифры Украины заявили изданию, что считают важнейшей задачей получить технологию, с помощью которой можно перепрограммировать дроны для поражения российских систем РЭБ.
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Элина Позднякова